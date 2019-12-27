　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

粉絲有耳福！「蝸牛」劉學甫善用elgato直播神器自彈自唱

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲「蝸牛」劉學甫睽違近一年開直播，找來elgato神器助攻與粉絲即時互動！（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／採訪報導

《聲林之王2》選手「蝸牛」劉學甫，歌聲真誠動人、圈粉無數，常在粉絲團分享生活點滴或翻唱歌曲的他，睽違將近一年，近期終於再開直播與粉絲即時互動。

▲elgato神器助攻！蝸牛劉學甫直播一鍵掌握。（圖／記者謝盛帆攝）
▲「蝸牛」劉學甫睽違近一年，終於再開直播。（圖／記者謝盛帆攝）

「之前因為要準備《聲林之王2》的比賽比較忙，再來就是因為直播的前置作業，會花很多時間，像我那個時候，為了要把光打得漂亮，我總共用了大大小小4個燈，需要反覆調整，設定過程就很費時！」劉學甫笑說，現在比賽告一段落，也有更多人認識他了，所以想說回鍋用直播的方式跟粉絲互動，是個不錯的選擇！

▲elgato神器助攻！蝸牛劉學甫直播一鍵掌握。（圖／記者謝盛帆攝）
▲ 劉學甫直播自彈自唱，讓粉絲大飽耳福。（圖／記者謝盛帆攝）

睽違已久再開直播，劉學甫也展現誠意，不但與大夥分享近況，預告自己跨年將在雲林斗六獻唱，他更大方開放點歌、自彈自唱，一連帶來了《完美落地》、《每當我想起你》、《愛情失敗者》、《說好不哭》四首歌，讓上百位網友大飽耳福！

▲elgato神器助攻！蝸牛劉學甫直播一鍵掌握。（圖／記者謝盛帆攝）
▲ 按鍵即時變換圖片或 GIF影片呈現，客製化個人專屬風格主控台。（圖／記者謝盛帆攝）

其實這次劉學甫回歸開直播，也是因為有神器助攻，讓他能一鍵掌握直播大小事！「像我在唱歌的時候，粉絲朋友有一些留言回應，我可能不方便直接打字，但可以按一個圖，給他回一個謝謝，不管是字幕還是圖片都可以！」有了Stream Deck之後，可以先設定好常用的話語、音效、情境以及網站連結等，只要按下圖示，就能即時回覆網友，還有強大SDK的讓他設置並分享專屬特效，或是匯入符合自己需求的各項功能。

▲elgato神器助攻！蝸牛劉學甫直播一鍵掌握。（圖／記者謝盛帆攝）
▲Stream Deck（圖左）內建支援多項直播及社群軟體，OBS、YouTube、臉書等功能輕鬆拖曳簡單好設定；Key Light（圖右）也能依照不同場景快速切換燈光效果。（圖／記者謝盛帆攝））

另外燈光的部分，則有Key Light能依照不同場景變化燈光，幫劉學甫打造蘋果肌！他說：「Key Light可以跟Stream Deck一起使用，只要連在共同一個WiFi上，它就可以無線遙控！以前用傳統燈具，可能擺在距離我1.5公尺的地方，跑過去調完色溫跟亮度之後，我再坐回來看行不行，不行就要再跑一趟、再調、再回來！現在我坐在電腦前，就能直接開燈，用鍵盤控制調整，很方便！」

▲elgato神器助攻！蝸牛劉學甫直播一鍵掌握。（圖／記者謝盛帆攝）
▲Key Light能依照不同場景變化燈光，幫劉學甫打造蘋果肌。（圖／記者謝盛帆攝）

想跟劉學甫一樣輕鬆直播嗎？或是想幫自己的直播內容加點特效、多些變化呢？趕快入手elgato專業設備，讓你也能直播秒上手！

了解更多elgato直播設備：https://reurl.cc/31lLyO
看完整版劉學甫直播內容：https://reurl.cc/M7oY9v

►劉學甫粉絲互動直播第二彈：

12/27（五）20:30於官方粉專（https://www.facebook.com/liusafe810104/

ET快訊
余天爆收到恐嚇信！遭索20萬跑路費　信件內容曝光
蔡英文政見會嗆「韓總機」　韓國瑜9字回諷
蔡英文嗆韓國瑜：選總統不是選總機！你的分機號碼是633
韓國瑜政見會自稱「百年難得一見政治奇才」　嗆跟新潮流直球對決
韓國瑜點出台灣4大危機　「到了晚上新潮流當總統」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

聲林「漿果派對」5分鐘完售　驚喜宣布加開下午場

「蝸牛」劉學甫溫暖獻唱　送愛鼓勵植物人家屬

中獎公告／聲林鐵粉福利大放送　回答問題抽「漿果派對」門票

一秒穿梭歐美！絕美飄雪聖誕村在桃園　美照拍到不想離開

乳酥餅沾咖啡！世界冠軍咖啡師王策私藏的點心搭配法

吃貨必逛！290坪全聯美式賣場中和新開幕　獨家賣美式知名起士蛋糕

粉絲有耳福！「蝸牛」劉學甫善用elgato直播神器自彈自唱

美式賣場「顧屁屁神器」爆買潮再現！10天限定價　竟遭網友破解超殺購買技

年節送禮別荒謬！沈玉琳狂推新春送禮神器「58金高春節限量酒」 親友收到絕對OMG

讀冊生活公開中文圖書年度百大　觀察讀者偏好「品質保證」

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

手機APP預知死期「剩2天！」　《安眠書店》女主角好奇下載...惡夢開始

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

護國神犬聞行李值勤「挺胸坐下」 謹慎模樣萌暈網友：我也要被攔

潘瑋柏「我可以生吞4顆炸饅頭」　吳亦凡吐槽：難怪你會胖！

竹山紫南宮鼠來寶錢母31號開排　今年借金4億回收6億大家發財

不想散步！懶貓走5步突躺地裝睡 奴才連扶三次...笑喊：快起來R！

吃貨必逛！290坪全聯美式賣場中和新開幕　獨家賣美式知名起士蛋糕

粉絲有耳福！「蝸牛」劉學甫善用elgato直播神器自彈自唱

美式賣場「顧屁屁神器」爆買潮再現！10天限定價　竟遭網友破解超殺購買技

年節送禮別荒謬！沈玉琳狂推新春送禮神器「58金高春節限量酒」 親友收到絕對OMG

讀冊生活公開中文圖書年度百大　觀察讀者偏好「品質保證」

UNIQLO厚T玩穿搭！新款新色新聯名搭早春褲裝與新外套　從年末一路潮到明年

好市多蕃茄汁「加料」出現大坨不明沈澱物　網友：我都喝這牌

MANGO冬季特賣今日開跑　8成商品290元起、大衣現省2000元

東森購物獨家首賣PUMA女性休閒組　與韓國同步流行

常腰酸背痛四肢寒？　當心「冷老症」上身

1.5萬租考試院1.5坪！南韓攝影師拍下狹窄世界　「突顯窮人困境」

After School成員再-1！　Raina不續約掰了Pledis「團體剩2人」

吃貨必逛！290坪全聯美式賣場中和新開幕　獨家賣美式知名起士蛋糕

政見會／韓國瑜痛譙蔡英文：到我岳父砂石場挖38個洞、放任1450抹黑嬰兒

政見會／宋楚瑜第二輪發言眼眶泛紅！再轟《反滲透法》斷農民財路

友愛小城「溫馨暖南送年菜」　斗南公所籌菜贈弱勢家庭

組頭不法所得購300多萬保時捷　「交車一天」被查獲！12天後將拍賣

六和高中學測包高中祈福集氣 　校長親自靈籤祝金榜題名

HBL／松山壓南山2連勝　保晉8一絲希望

快訊／余天傳收恐嚇信！遭索20萬跑路費「非常熟悉家人出入，幫個忙！」

日本女高中生搭地鐵沒位子　賭氣坐「空氣椅子」還尬舞

消費熱門新聞

UNIQLO厚T新系列　潮玩穿搭時尚

百顆小華堡免費送！漢堡王高雄店要開張了

送百顆小華堡！漢堡王高雄店開幕了

「縣民牛奶日常PK賽」各縣市開戰！

好市多蕃茄汁出現大坨不明沈澱物

全台跨年唯一雙現場在台中

小7鼠年集點加購迪士尼周邊萌翻

MANGO冬季特賣今日開跑

滿福堡新成員　台灣早餐就要夾這片

從星馬紅回台灣！神包年銷10萬顆

顧屁屁神器爆買潮　驚傳網友破解

2個月限定！麥當勞、漢堡王新品重磅登場

台灣燈會副展區點燈　搭公車賞燈最方便

常腰酸背痛？當心「冷老症」上身

更多熱門

相關新聞

直播／第三勢力洗牌？民眾黨領先 綠黨超越時力

直播／第三勢力洗牌？民眾黨領先 綠黨超越時力

挺韓、罷韓遊行21日在高雄和平結束後，哪一邊表現更好？綠黨公布最新民調顯示，2020總統大選的總統支持度，民進黨總統候選人蔡英文以53.4%勝過國民黨總統候選人韓國瑜的19.8%、親民黨總統候選人宋楚瑜則是9.2%，蔡、韓兩人差距來到33.6%，雖然數萬韓粉走上街頭展現氣勢，但民調上似乎沒有反映在民調上。《雲端最前線》27日邀請綠黨不分區立委候選人鄧惠文、時代力量不分區立委候選人王婉諭、政治工作者陳瓊華、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

「吃屎哥」惹「汐止政哥」　被嗆：林北打你進醫院

「吃屎哥」惹「汐止政哥」　被嗆：林北打你進醫院

FB直播犯罪宣導　警邀米可白入鏡

FB直播犯罪宣導　警邀米可白入鏡

直播／ET民調／青貧時代？8成認同青年低薪、高失業率

直播／ET民調／青貧時代？8成認同青年低薪、高失業率

快訊／罷韓啟動！3萬聯署書送往中選會　全程直播

快訊／罷韓啟動！3萬聯署書送往中選會　全程直播

關鍵字：

聲林之王2劉學甫蝸牛直播點歌自彈自唱elgatostreamdeckkeylight

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

夫火燒車成焦屍！妻崩潰：小孩才2歲

台中邱厝里成選情「章魚哥」

分手妹遇雞排店老闆…一個暖舉淚崩！

買肉變挑女婿！他打量完拉耳回家

她喝醉客運上被猥褻！男友一旁睡死

起底雪碧精主「32歲宮廟CEO」背景超狂！

高以翔過世滿1個月…女友心碎首發聲！

韓國瑜專訪／選前請辭高雄市長示決心？

台南議長飆罵救火勇消引眾怒：你去

蕭敬騰搶唱《說好不哭》周杰倫衝阿信IG留言：關他麥克風

不是椰肉！專家揭「細菌→椰果」過程…網驚呆

高以翔離世後第一個聖誕節！女友Bella陪高家爸媽過節

加藤鷹60歲「金手指生鏽慘況」曝光！

更多

最夯影音

更多
陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」
鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

手機APP預知死期「剩2天！」　《安眠書店》女主角好奇下載...惡夢開始

手機APP預知死期「剩2天！」　《安眠書店》女主角好奇下載...惡夢開始

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面