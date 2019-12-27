粉絲有耳福！「蝸牛」劉學甫善用elgato直播神器自彈自唱

▲「蝸牛」劉學甫睽違近一年開直播，找來elgato神器助攻與粉絲即時互動！（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／採訪報導

《聲林之王2》選手「蝸牛」劉學甫，歌聲真誠動人、圈粉無數，常在粉絲團分享生活點滴或翻唱歌曲的他，睽違將近一年，近期終於再開直播與粉絲即時互動。



▲「蝸牛」劉學甫睽違近一年，終於再開直播。（圖／記者謝盛帆攝）

「之前因為要準備《聲林之王2》的比賽比較忙，再來就是因為直播的前置作業，會花很多時間，像我那個時候，為了要把光打得漂亮，我總共用了大大小小4個燈，需要反覆調整，設定過程就很費時！」劉學甫笑說，現在比賽告一段落，也有更多人認識他了，所以想說回鍋用直播的方式跟粉絲互動，是個不錯的選擇！



▲ 劉學甫直播自彈自唱，讓粉絲大飽耳福。（圖／記者謝盛帆攝）

睽違已久再開直播，劉學甫也展現誠意，不但與大夥分享近況，預告自己跨年將在雲林斗六獻唱，他更大方開放點歌、自彈自唱，一連帶來了《完美落地》、《每當我想起你》、《愛情失敗者》、《說好不哭》四首歌，讓上百位網友大飽耳福！



▲ 按鍵即時變換圖片或 GIF影片呈現，客製化個人專屬風格主控台。（圖／記者謝盛帆攝）



其實這次劉學甫回歸開直播，也是因為有神器助攻，讓他能一鍵掌握直播大小事！「像我在唱歌的時候，粉絲朋友有一些留言回應，我可能不方便直接打字，但可以按一個圖，給他回一個謝謝，不管是字幕還是圖片都可以！」有了Stream Deck之後，可以先設定好常用的話語、音效、情境以及網站連結等，只要按下圖示，就能即時回覆網友，還有強大SDK的讓他設置並分享專屬特效，或是匯入符合自己需求的各項功能。



▲Stream Deck（圖左）內建支援多項直播及社群軟體，OBS、YouTube、臉書等功能輕鬆拖曳簡單好設定；Key Light（圖右）也能依照不同場景快速切換燈光效果。（圖／記者謝盛帆攝））

另外燈光的部分，則有Key Light能依照不同場景變化燈光，幫劉學甫打造蘋果肌！他說：「Key Light可以跟Stream Deck一起使用，只要連在共同一個WiFi上，它就可以無線遙控！以前用傳統燈具，可能擺在距離我1.5公尺的地方，跑過去調完色溫跟亮度之後，我再坐回來看行不行，不行就要再跑一趟、再調、再回來！現在我坐在電腦前，就能直接開燈，用鍵盤控制調整，很方便！」



▲Key Light能依照不同場景變化燈光，幫劉學甫打造蘋果肌。（圖／記者謝盛帆攝）

想跟劉學甫一樣輕鬆直播嗎？或是想幫自己的直播內容加點特效、多些變化呢？趕快入手elgato專業設備，讓你也能直播秒上手！

了解更多elgato直播設備：https://reurl.cc/31lLyO

看完整版劉學甫直播內容：https://reurl.cc/M7oY9v

►劉學甫粉絲互動直播第二彈：

12/27（五）20:30於官方粉專（https://www.facebook.com/liusafe810104/）