一秒穿梭歐美！絕美飄雪聖誕村在桃園　美照拍到不想離開

▲華泰名品城「歐美聖誕村」，每到傍晚會飄下片片雪花，與350棵聖誕樹和絕美燈海交相輝映，讓人彷彿置身異國，怎麼拍怎麼美！（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／桃園報導

這一頭有聖誕老公公驚喜現身發送限量糖果，等著大小朋友捕獲合照；那一頭則是濃濃異國風的造景，讓人一秒穿梭英、美、法、義四國，不只好拍，還藏有許多趣味巧思，成為家長假日遛小孩的好去處。



▲12月第二週起每個假日下午，聖誕老人都會現身發送限量糖果。（圖／記者謝盛帆攝）

家長：「今年跟以往不一樣！以往他的聖誕老公公都在同一定點，這次他有分布在不同的地方，小孩子可以尋找一下聖誕老公公落在哪邊。」

家長：「每次來都覺得很有異國風，他們會有一些美式、紐約那種主題，這次知道會有下雪，因為很少看得到雪，就想說來體驗一下！」



▲▼園區藏了6隻聖誕老人，會出沒在意想不到的位子。（圖／記者謝盛帆攝）





沒錯！現在在台灣也能看到夢幻雪景！因為網美超愛的打卡熱點「桃園華泰名品城」今年冬天重金打造「歐美聖誕村」，不但有倫敦、羅馬、紐約和巴黎四國廣場營造浪漫氣息，第一大道至第七大道，每天一到傍晚（16:30~20:00）整點和半點的時間，還會飄下片片的雪花，讓消費者感受白天與晚上不同的聖誕場景。



▲四國廣場讓你一秒穿梭英(左上)、美(左下)、義(右上)、法(右下)！（圖／記者謝盛帆攝）

「下雪這個還滿特別！很好拍！今天就是在等這個！」、「很美、很浪漫，我去年也有來，很像在國外的那種感覺，然後又有燈景，跟新北耶誕城感覺又不太一樣，就很有歐洲的風情！」全區350棵聖誕樹和絕美燈海，與白雪交相輝映，讓人彷彿置身異國，怎麼拍怎麼美，吸引不少人專程來追雪。



▲絕美燈海與白雪交相輝映，讓人彷彿置身異國。（圖／記者謝盛帆攝）



除了美照拍不完，全桃園最大的露天飄雪聖誕市集也在華泰名品城！國內外41家人氣攤位進駐，可以同時品嚐到台灣小吃和異國美食，加上各式應景的節慶商品發燒店，更可媲美國外市集，讓你吃喝玩樂一次擁有。



▲全桃園最大露天飄雪聖誕市集，讓你吃喝玩樂一次擁有！（圖／記者謝盛帆攝）





另外物超所值的Christmas Sale也別錯過！全區萬件好物2折起，285個品牌，精品到平價皆有，挑聖誕禮物沒煩惱！其中11月底開幕的kate spade，更祭出幸運福袋和限量滿額禮，一系列活動優惠都讓消費者超有感！



▲▼物超所值聖誕慶，萬件精品好物2折起。（圖／記者謝盛帆攝）





「我是為了挑耶誕禮物而來，這次鎖定了幾個牌子，像巴黎世家和Prada的Outle都是全台唯一獨家，剛剛逛了之後，發現它大概在5、6折左右，非常划算！」、「它有打折，還有退稅，因為我們是澳門來的，所以說過來這邊逛一下，看看有什麼東西可以買的，沒有算過折扣多少，覺得喜歡就買！」華泰名品城的品牌質量與規模不輸歐美精品Outlet，讓國內外民眾紛紛表示超好買！



▲▼今年冬天不用出國，來華泰名品城就能感受國外耶誕氣氛。（圖／記者謝盛帆攝）





白天血拚逛市集，晚上賞雪拍燈景，待上一整天也不無聊！今年冬天不用出國，搭高鐵、機捷來華泰名品城，就能真實感受到國外耶誕節的氣氛，不過「歐美聖誕村」活動只到明年1月1號，還不快揪親朋好友卡位朝聖，用滿滿美照洗版朋友圈！