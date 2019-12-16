　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

一秒穿梭歐美！絕美飄雪聖誕村在桃園　美照拍到不想離開

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲華泰名品城「歐美聖誕村」，每到傍晚會飄下片片雪花，與350棵聖誕樹和絕美燈海交相輝映，讓人彷彿置身異國，怎麼拍怎麼美！（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／桃園報導

這一頭有聖誕老公公驚喜現身發送限量糖果，等著大小朋友捕獲合照；那一頭則是濃濃異國風的造景，讓人一秒穿梭英、美、法、義四國，不只好拍，還藏有許多趣味巧思，成為家長假日遛小孩的好去處。

▲飄雪歐洲聖誕村在台灣，美照拍到不想離開！（圖／記者謝盛帆攝）
▲12月第二週起每個假日下午，聖誕老人都會現身發送限量糖果。（圖／記者謝盛帆攝）

家長：「今年跟以往不一樣！以往他的聖誕老公公都在同一定點，這次他有分布在不同的地方，小孩子可以尋找一下聖誕老公公落在哪邊。」

家長：「每次來都覺得很有異國風，他們會有一些美式、紐約那種主題，這次知道會有下雪，因為很少看得到雪，就想說來體驗一下！」

▲飄雪歐洲聖誕村在台灣，美照拍到不想離開。（圖／記者謝盛帆攝）
▲▼園區藏了6隻聖誕老人，會出沒在意想不到的位子。（圖／記者謝盛帆攝）
▲飄雪歐洲聖誕村在台灣，美照拍到不想離開。（圖／記者謝盛帆攝）

沒錯！現在在台灣也能看到夢幻雪景！因為網美超愛的打卡熱點「桃園華泰名品城」今年冬天重金打造「歐美聖誕村」，不但有倫敦、羅馬、紐約和巴黎四國廣場營造浪漫氣息，第一大道至第七大道，每天一到傍晚（16:30~20:00）整點和半點的時間，還會飄下片片的雪花，讓消費者感受白天與晚上不同的聖誕場景。

▲飄雪歐洲聖誕村在台灣，美照拍到不想離開！（圖／記者謝盛帆攝）
▲四國廣場讓你一秒穿梭英(左上)、美(左下)、義(右上)、法(右下)！（圖／記者謝盛帆攝）

「下雪這個還滿特別！很好拍！今天就是在等這個！」、「很美、很浪漫，我去年也有來，很像在國外的那種感覺，然後又有燈景，跟新北耶誕城感覺又不太一樣，就很有歐洲的風情！」全區350棵聖誕樹和絕美燈海，與白雪交相輝映，讓人彷彿置身異國，怎麼拍怎麼美，吸引不少人專程來追雪。

▲飄雪歐洲聖誕村在台灣，美照拍到不想離開！（圖／記者謝盛帆攝）
▲絕美燈海與白雪交相輝映，讓人彷彿置身異國。（圖／記者謝盛帆攝）

除了美照拍不完，全桃園最大的露天飄雪聖誕市集也在華泰名品城！國內外41家人氣攤位進駐，可以同時品嚐到台灣小吃和異國美食，加上各式應景的節慶商品發燒店，更可媲美國外市集，讓你吃喝玩樂一次擁有。

▲飄雪歐洲聖誕村在台灣，美照拍到不想離開！（圖／記者謝盛帆攝）
▲全桃園最大露天飄雪聖誕市集，讓你吃喝玩樂一次擁有！（圖／記者謝盛帆攝）
▲飄雪歐洲聖誕村在台灣，美照拍到不想離開。（圖／記者謝盛帆攝）

另外物超所值的Christmas Sale也別錯過！全區萬件好物2折起，285個品牌，精品到平價皆有，挑聖誕禮物沒煩惱！其中11月底開幕的kate spade，更祭出幸運福袋和限量滿額禮，一系列活動優惠都讓消費者超有感！

▲飄雪歐洲聖誕村在台灣，美照拍到不想離開！（圖／記者謝盛帆攝）
▲▼物超所值聖誕慶，萬件精品好物2折起。（圖／記者謝盛帆攝）
▲飄雪歐洲聖誕村在台灣，美照拍到不想離開。（圖／記者謝盛帆攝）

「我是為了挑耶誕禮物而來，這次鎖定了幾個牌子，像巴黎世家和Prada的Outle都是全台唯一獨家，剛剛逛了之後，發現它大概在5、6折左右，非常划算！」、「它有打折，還有退稅，因為我們是澳門來的，所以說過來這邊逛一下，看看有什麼東西可以買的，沒有算過折扣多少，覺得喜歡就買！」華泰名品城的品牌質量與規模不輸歐美精品Outlet，讓國內外民眾紛紛表示超好買！

▲飄雪歐洲聖誕村在台灣，美照拍到不想離開。（圖／記者謝盛帆攝）
▲▼今年冬天不用出國，來華泰名品城就能感受國外耶誕氣氛。（圖／記者謝盛帆攝）
▲飄雪歐洲聖誕村在台灣，美照拍到不想離開！（圖／記者謝盛帆攝）

白天血拚逛市集，晚上賞雪拍燈景，待上一整天也不無聊！今年冬天不用出國，搭高鐵、機捷來華泰名品城，就能真實感受到國外耶誕節的氣氛，不過「歐美聖誕村」活動只到明年1月1號，還不快揪親朋好友卡位朝聖，用滿滿美照洗版朋友圈！

ET快訊
自由的空氣能被尊重！波特王6聲明揭「解約關鍵」
最紅YouTuber宣布2020隱退　拍片嘆：我真的累了
日本遊毀了！旅行社「護照沒送機場」…她飆淚被勸：回家等聯絡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

雪白聖誕超夢幻！全台冬季期間限定4處「下雪」景點

巨型水晶球、飄雪市集！精選「北台灣4處耶誕城」美拍必去

出高鐵就到歐洲！華泰名品城出現350株耶誕樹　雪景、燈海超浪漫

一次去4國聖誕村！　350顆聖誕樹+融雪街景浪漫噴發

跨年曬友情！出「麥」好友ㄎ一ㄤ照　抽客製化麥Friends禮盒

一秒穿梭歐美！絕美飄雪聖誕村在桃園　美照拍到不想離開

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

高以翔告別式影片曝光！　2分鐘每個笑容都溫柔燦爛

P.O生氣了！《德魯納》OST旻浩沒聽過？　「You’re my destiny～」狂答錯...圭賢驚呆！

揪爸媽玩心臟病！瘋狂抓對方作弊 他伸小拇指壓牌...被老爸拳頭重擊

「鵝子」跟爸逛超市屁屁狂搖　遇粉絲親切回應：初次見面！

一秒穿梭歐美！絕美飄雪聖誕村在桃園　美照拍到不想離開

快凌晨4點還在錄！　IU見鏡頭一來「秒露資本尬笑」：呵呵，我最喜歡拍MV惹

2019勝率90%摘11冠史上首位　桃田賢斗：和李宗偉還差很多

公部門「超級標售王」　台中市府254億元稱霸

區公所人員忙著講手機...他爆氣「為什麼刁難我」！跳進去把人拖走

淡妝也好仙！宋慧喬教你妝前「多一步」，肌膚秒開光

吉林走走／滑雪發燒友「口袋名單」NO.1　粉雪中體驗「極速衝浪」

王淺秋稱年輕人因「網路」棄韓國瑜　周玉蔻酸穿雲箭APP：韓粉沒網路喔？

聯發科5G晶片一顆上看120美元...股價帶量衝443.5元　創四年半新高

巨大喇叭狂播「馬叫聲」！奇男「嫌樓上童太吵」夜夜對準天花板...鄰居崩潰

台中招商大會登場　中市府：創750億元投資額、2萬個就業機會

消費熱門新聞

再冷也要吃！冬天94要吃鍋配剉冰

懂玩?2020請假攻略刷對卡10元1哩

聖誕送Dyson吹風機　寵愛另一半

絕美必拍！飄雪歐洲聖誕村在台灣

中華電信秋冬「輕量1GB專案」

超強小7「X-STORE 3」高雄登場

真空抗氧冰箱不再把肉凍到像化石

簡易臉部歪斜矯正還你巴掌美人顏

別在日本買Dyson！專業分析苦勸眾生

連晨翔吳卓源潮穿Ultraboost 20

推101元優惠　5千人擠爆101觀景台

好市多5元半熟麵包復活！一天完售

除蟎機不夠力 醫師：2方法就有效

最強小7在高雄！還能化身咖啡館、小酒吧

更多熱門

相關新聞

聖誕樹貼滿尿墊　毛孩照抬腿打卡

聖誕樹貼滿尿墊　毛孩照抬腿打卡

聖誕節快到了，新北市中和飼主曾珈欣在家擺聖誕樹營造佳節氣氛，但這棵樹正巧成為毛孩的「尿尿景點」，於是她特別在樹下排滿尿墊，就像設立「結界」般保護聖誕樹。

小女孩喝湯有「消毒水味」爸氣炸　竟是爆紅牛排館

小女孩喝湯有「消毒水味」爸氣炸　竟是爆紅牛排館

貓咪每年破壞聖誕樹　飼主靈機設立結界

貓咪每年破壞聖誕樹　飼主靈機設立結界

他推桃園「大有區」房價2字頭！　網曝：都殯儀館

他推桃園「大有區」房價2字頭！　網曝：都殯儀館

保時捷「都會概念店」桃園開幕

保時捷「都會概念店」桃園開幕

關鍵字：

華泰名品城桃園歐洲聖誕村聖誕老人露天飄雪聖誕市集異國風燈海聖誕樹聖誕禮物精品Outlet聖誕慶福袋

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

連老婆都拋棄！律師預言謝和弦下場

陳勢安6萬Rimowa行李箱被摔「凹成V字」崩潰！

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

波特王合體蔡英文遭解約！背後金主曝光

高以翔金寶山「安厝儀式」圓滿結束

警待巡邏車　遭開槍射頭10次慘死

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

快訊／拍片合體蔡英文！波特王慘遭解約

淡水男大生煞車線斷了噴油　牽去機車行老闆驚曝內幕

謝和弦反擊嗆Keanna：五音不全的花瓶

女友沒說愛　泰男直播舉槍射爆頭

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

掉3顆粉肉球！她上完廁所洗洗塞回　後果超驚悚

3500億富商爆性侵22歲女大生「爽2分鐘賠4000萬」！

更多

最夯影音

更多
在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才
癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面