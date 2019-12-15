乳酥餅沾咖啡！世界冠軍咖啡師王策私藏的點心搭配法

▲世界冠軍咖啡師王策，工作時專業又嚴謹，但私底下仍像個大男孩，鍾愛“乳酥餅沾咖啡”吃法。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／採訪報導

「我是王策，是2017年世界咖啡沖煮大賽的台灣代表、世界冠軍，現在也是VWI by CHADWANG的主理人。」面對鏡頭落落大方，說起話來不疾不徐，臉上還不時掛著微笑，年僅30歲、有「咖啡界王陽明」之稱的王策，兩年前在國際舞台上擊敗41國咖啡好手，成為華人圈首位奪下WBrC冠軍的人，讓他一戰成名，加上高顏值和優雅氣息，人氣更是迅速竄升。





▲2017年世界咖啡沖煮大賽冠軍–王策。（圖／記者謝盛帆攝）



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即使少年得志，名氣與人氣雙收，王策卻沒有因此驕傲起來，反而謙虛地說，「台灣有很多厲害的咖啡師，我只是個會比賽的人」；談到進入咖啡領域的契機，出身於咖啡產業世家的他坦言，一開始只是跟在家人身邊，從小耳濡目染，奠定了基礎，後來是真的對咖啡產生興趣，才開始參加比賽、有自己的學習；至於沒有直接走上接班之路，選擇當一名創作者，則是因為「我也有自己想要呈現咖啡的態度」。





▲▼王策對每一道沖煮過程都很講究。（圖／記者謝盛帆攝）





「它第一次感動我是，當我在這個咖啡裡面喝到一些特殊風味的時候！這個風味是在我想像中，沒有出現過的！還有一個面向是，我發現我在做咖啡服務的時候，我很喜歡跟客人分享我的專業，讓他們對咖啡有新的認識，這個過程也是我很享受的。」除了品質、風味，王策說咖啡也是一個充滿人情味的飲品，所以咖啡師的專業以及客人的熱忱，都能為咖啡魅力加分！



▲王策認為咖啡是一種充滿人情味的飲品。（圖／記者謝盛帆攝）

聊到咖啡的品味哲學，王策認為很難定義好壞，因為每一個人都有自己的品味，而且咖啡是一種很日常的飲品，想怎麼喝就怎麼喝，只要別讓風味跟風味之間有任何摩擦就好，所以他也大推用「乳酥餅」這一類風味較單純的甜點搭配咖啡。



▲風味單純的乳酥餅，很適合搭配咖啡。（圖／記者謝盛帆攝）

「咖啡裡面是沒有加糖的，我們想要它的原味，而本味誠現乳酥餅它的原料很單純，所以沾下去之後，你只會發現有多一點點奶油的香味，然後還有一點點甜度，所以它其實不會太大程度破壞咖啡的味道！」王策也進一步說明，中烘培咖啡有堅果/焦糖味，本身咖啡味較重，搭配糖分與奶味能平衡風味，而水果風味咖啡呈現的明亮酸感、果香則能與奶味有更多層次的結合。



▲▼王策私心鍾愛「乳酥餅沾咖啡」吃法。（圖／記者謝盛帆攝）





頂著世界冠軍光環，如今又是一店之主，工作時專業嚴謹的王策，私底下仍像個大男孩，鍾愛“本味誠現乳酥餅沾咖啡”吃法，「為什麼乳酥餅要沾咖啡？因為你沾下去之後，它的餅乾外層會吸水，裡面不會吸水，所以咬下去之後它會很鬆軟！」一口接著一口，轉眼間一杯咖啡、三片乳酥餅就沒了！王策笑說，他是在蘇格蘭長大的，當地傳統下午茶就是乳酥餅配茶飲咖啡，所以乳酥餅對他來說，除了好吃，也是一個很棒的童年回憶！



▲「本味誠現」乳酥餅，原料單純，並嚴選荷蘭皇家認證奶油。（圖／記者謝盛帆攝）





回到台灣後，王策尋尋覓覓許久，終於發現「本味誠現」乳酥餅，原料很單純，只有麵粉、奶油、蔗糖跟食鹽，無添加人工化學，並嚴選荷蘭皇家認證奶油，吃起來口感相對蘇格蘭那邊清爽，而且奶味非常好，很適合搭配咖啡，「它過了我這一關，通常就可以過客人那一關」，所以現在他也將心儀組合，帶到VWI by CHADWANG，希望能分享給更多人。