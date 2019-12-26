警犯罪宣導轉空戰！　南港警邀藝人米可白開直播超吸睛

▲藝人米可白26日赴南港警分局參與警方直播對網友、粉絲宣導犯罪預防觀念。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

年關將屆、加上總統立委選舉逼近，北市警南港分局為加強轄區治安及選舉工作，26日舉辦「FB直播犯罪宣導」，特邀請知名藝人「米可白」參與直播犯罪預防宣導，藉此維護選舉風氣及轄區治安安全，警方希望透過網紅藝人的高人氣來增加民眾共維選風共識。

▲藝人米可白26日赴南港警分局參與警方直播對網友、粉絲宣導犯罪預防觀念。（圖／記者張君豪翻攝）

南港警方罕見進行FB直播犯罪宣導『阿達開講』，並邀請藝人「米可白」擔綱主角現身說法，倡導選舉風氣外，並請藝人米可白與網民一同欣賞由南港分局警員表演的「賄選情境模擬劇」。

警方透過情境模擬搞笑劇情，希望藉此加深民眾守法拒絕買票、拒絕散播假消息影響選情的觸法行為，警方邀請女藝人直播，透過社群網站場與網民互動熱絡，南港警分局特準備多份神秘小禮物贈送網民，希望藉此達到宣傳效果。



南港警方藉此呼籲，除了選舉維安外、春節將屆金融機構、銀樓業交易熱絡，易為歹徒覬覦目標，提領款時發現可疑人事、請即報請警方到場協助查處，提高警覺維護自身安全。

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