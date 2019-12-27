雲端最前線／挺、罷韓遊行後支持度？蔡領先韓33.6%

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挺韓、罷韓遊行21日在高雄和平結束後，哪一邊表現更好？綠黨公布最新民調顯示，2020總統大選的總統支持度，民進黨總統候選人蔡英文以53.4%勝過國民黨總統候選人韓國瑜的19.8%、親民黨總統候選人宋楚瑜則是9.2%，蔡、韓兩人差距來到33.6%，雖然數萬韓粉走上街頭展現氣勢，但民調上似乎沒有反映在民調上。《雲端最前線》27日邀請綠黨不分區立委候選人鄧惠文、時代力量不分區立委候選人王婉諭、政治工作者陳瓊華、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲綠黨民調。（圖／綠黨提供）

除了總統大選，立委選情也戰得火熱，其中第三勢力要搶5%門檻，競爭更是激烈，上一次拿下6%政黨票的時代力量，原本支持度僅次於民眾黨，但根據綠黨最新民調顯示，已經被綠黨超越。而近幾年情勢分析，母雞帶頭是催化選票的重要關鍵，時代力量的小燈泡媽媽王婉諭、綠黨的醫師鄧惠文，就被稱作是今年亮點。

2020總統大選進入最後大選，近日，新竹高中與新竹女中針對2020總統與立委大選展開聯合模擬投票，並於26日晚間進行直播開票。開票結果，總統投票由蔡英文獲得壓倒性的50.36%票數，而政黨則由台灣民眾黨和時代力量力壓藍、綠兩黨，儘管高中生大多數沒有投票權，模擬投票結果也反映出學生族群對於第三勢力的支持。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。