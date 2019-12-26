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雲端最前線／二度交鋒誰得分？蔡談政績 韓、宋攻反滲透法

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新聞節目中心／綜合報導

2020總統大選第二場電視政見發表會25日登場，總統蔡英文一開始就先回敬上次的「浴缸說」，酸韓國瑜是坐在浴缸裡面當作是大海，韓國瑜也不甘示弱，批評蔡英文執政不佳，經濟成長是假象，再度拋出雙語教學、補助遊學等政見，至於宋楚瑜除了猛攻反滲透法送審流程不當，更轟藍綠如同政治魔獸！《雲端最前線》26日邀請高雄市議員黃紹庭、親民黨立委候選人李正皓、資深媒體人林育卉、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼第二場政見發表會 蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜。（圖／中選會提供）

 ▲第二場政見發表會 蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜。（圖／中選會提供）

民進黨試圖在年前通過反滲透法，引發藍、橘甚至郭家軍圍剿，雖然陸委會多次強調，法案只針對滲透干預的不法行為，並不是鎖定特定身分或對象，不會影響正常交流下的相關權益，但中國國台辦25日直接點出，批評民進黨就是在製造「綠色恐怖」。

總統政見發表會上，韓國瑜拋出無薪假也可領六成薪的政見，引發討論。根據《ETtoday新聞雲》最新民調指出，有50.1％的人認為現任政府解決台灣青年困境不夠努力，21.2％的人則持相反看法。其中高達80.7％的民眾認為，台灣青年正面臨「高失業率」和「低薪」的雙重困境。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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