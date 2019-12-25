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快訊／罷韓正式啟動！3萬人聯署書送往中選會　全程直播

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▲▼2020大選，罷韓大遊行。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲Wecare高雄的罷韓行動正式啟動。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者鄒鎮宇／高雄報導

主張「罷韓」的團體「Wecare高雄」指出，他們將連夜把3萬份提議連署書裝箱，將於26日早上9時30進行直播，把提議連署書送往中選會，倘若提案成功，最快可在2020年5、6月時進行罷免高雄市長韓國瑜的投票。

「Wecare高雄」在臉書PO文表示，Wecare高雄、公民割草行動、台灣激進等團體，將派出發起人尹立、陳冠榮醫師、李醫師、張博洋等4人代表運送，全程將透過臉書進行直播。

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