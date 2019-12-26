快訊／共軍首艘自製航母「山東號」　正穿越台灣海峽

▲山東艦。（圖／翻攝自中國軍網）



記者林銘翰／台北報導

中共第一艘自製航空母艦「山東艦」17日下午甫於中國大陸海南三亞軍港正式服役，國防部26日下午即表示，中共山東號航空母艦伴隨護衛艦，26日由南向北航經台灣海峽北駛。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵系統，全程掌握監控與應處，確保國家安全與維護區域和平穩定，請國人放心。

中共第一艘自製航空母艦17日下午於中國大陸海南三亞軍港正式服役，並命名為「山東艦」，中共總書記、中央軍委主席習近平也親自出席航空母艦的交接入列儀式。根據報導指出，這艘航空母艦的交接入列儀式約有5000人出席，由中共中央軍委副主席張又俠主持，並正式將其命名為「山東艦」，舷號為17。

由前蘇聯製造、前身為瓦雅格號（Varyag）航空母艦的「遼寧艦」，為中國大陸第一艘航空母艦，舷號為16。而「山東艦」則是中共第一艘自製航空母艦，共軍賦予的型號為002型，其滿載排水量70000噸，可攜帶36架殲15戰鬥機，比遼寧艦多50%。「遼寧艦」與「山東艦」均以省名命名，符合中共海軍艦艇命名的規則。

此外，根據國防安全研究院日前公布最新「2019中共政軍發展評估報告」，並示警共軍計畫2030年擁4個航空母艦戰鬥群，目的是讓中國軍隊未來在攻打台灣時可從南部進攻，而不必擔心美軍從背後實施反擊。

國防院示警，中國改建前蘇聯瓦良格號的第1艘航艦「遼寧號」已在西元2012年加入海軍服役，第2艘國產的「山東號」已正式服役，中國海軍計畫在2030年擁有4個航艦戰鬥群，尤其後兩艘將使用彈射方式起飛艦載機，而非前兩艘的滑躍方式。



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