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2030年共軍將有4航母戰鬥群　國防院：南海造島是為了打台灣

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▲▼大陸首艘國產航母「山東艦」。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲大陸首艘自主研發航空母艦山東號日前正式服役。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

國防安全研究院12月初公布最新3部分析報告，其中「2019中共政軍發展評估報告」顯示，共軍計畫於2030年擁有4個航空母艦戰鬥群，並且在南海諸島進行填海造陸、建設機場及部署飛彈等軍事化行動，目的是未來兩岸如果爆發戰爭，共軍就不必擔心美軍從背後攻擊，北京攻打台灣風險正在提高。

國防安全研究院12月初發布2019年分析報告，主題分別為「國防科技趨勢」、「中共政軍發展」及「印太區域安全」等，其中中共政軍發展評估報告指出，大陸將焦點擺在台灣，認為台灣位居第一島鏈的關鍵位置，若能取得台灣東部港口，大陸就能突破第一島鏈進入太平洋。

▲▼大陸首艘國產航母「山東艦」。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲中共海軍計畫在2030年擁有4個航艦戰鬥群。（圖／翻攝澎湃新聞）

國防院報告表示，中共海軍計畫在2030年擁有4個航艦戰鬥群，由前蘇聯瓦良格號改建的遼寧號於2012年服役，第2艘國產山東號日前也正式服役，後續兩艘未來計畫以彈射方式起飛艦載機，而非如遼寧號、山東號使用的滑躍方式，這種設計可以讓艦載機搭載更多油料、彈藥，讓戰力增強。

報告引用美國智庫國際評估暨戰略中心（International Assessment and Strategy Center）分析，占領台灣是大陸對外擴張的關鍵一步，大陸政府積極在南海諸島進行填海造陸、建設機場等軍事化行動，目的是未來兩岸若爆發戰爭，共軍除了可以從南部進攻，也不必擔心美軍從背後實施反擊，隨著中共快速推進軍事現代化，北京攻打台灣風險正在提高。

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