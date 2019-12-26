　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

抗議美簽國防授權法案！　陸國防部：妄圖「以台制華」是癡心妄想

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中國,美國,中美。（圖／達志影像／美聯社）

▲中美關係。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

美國日前簽署2020財政年度「國防授權法案」，法案中首度關切大陸對台灣大選的干預，並要求國家情報總監在台灣大選45天後提交報告，當中更提及香港、新疆等事務。大陸國防部26日表示，中國軍隊對此堅決反對，中方已向美方提出嚴正交涉。

大陸國防部新聞發言人吳謙大校表示，該法案內容充斥冷戰思維，渲染中美競爭，炒作所謂「中國軍事威脅」，包含涉台、涉港、涉疆等多項消極條款，粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，破壞中美兩國兩軍關係發展，損害中美互信與合作。

吳謙也指出，「台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題是中國內政，事關中國核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉。」中方堅決反對任何國家與台灣發展任何形式的官方往來和軍事聯繫，絕不允許任何人、在任何時候，以任何形式把台灣從中國分裂出去。美方妄圖「以台制華」，完全是癡心妄想。

吳謙更重批，美方公然插手香港和新疆事務，以種種藉口干涉中國內政，破壞香港繁榮穩定，抹黑中國反恐和去極端化努力，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，手段卑劣、用心險惡。

「美方任何以此遏制中國發展的圖謀都不會得逞，到頭來只會是搬起石頭砸自己的腳。」吳謙也呼籲，中方敦促美方摒棄冷戰思維和霸權邏輯，立即停止干涉中國內政，不得實施法案涉華消極條款，以實際行動維護中美兩國兩軍關係大局。

ET快訊
冷氣團襲！2地區「急凍探10°C」　周末下雨熱區出爐
用700元吹風機不到5min就乾！相比5千一支…他疑惑：便宜
快訊／共軍首艘自製航母「山東號」　正穿越台灣海峽
當街遭轟4槍！大哥命危倒血泊哀號：怎麼沒人救我..「超兇悍過
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

南寧巷道路面塌陷　1分鐘內4人掉坑中

16歲女兒交往男大生！無業爸「擔心早戀」狠下死手…持刀虐殺後樓梯間焚屍

抗議美簽國防授權法案！　陸國防部：妄圖「以台制華」是癡心妄想

中美貿易磋商新進展　雙方正在「履行法律、翻譯」等程序

岳母過生日拿不出3000元　他遭悍妻暴踢下體打到見血：我要離婚！

太陽被咬一口！「日偏食」26日登場　陸天文學家狂讚：2019最後一場奇景

林鄭月娥PO文斥「自私暴徒平安夜破壞」：會令違法者面對應得的後果

江蘇色狼假冒汗蒸館員工　藉口蓋被偷摸女客胸部

一家六口葬身火海！「全家精英」身價不菲…網曝陰謀論：太多詭異巧合

華聞快遞／台籍教師「登陸」教學安家：從簡繁體轉換開始

「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家

蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

2019「年度夯歌」串燒起來　3分鐘英文流行曲一次聽完！

巨型貴賓狗給你「真正熊抱」　店員搶抱笑：腰可能會閃到

11年的兄弟情！最好的朋友結婚了　王嘉爾為他準備舞台..彌補婚禮遺憾

玄彬聽到「賢內助」嘴角忍不住上揚　孫藝真想送禮..口袋掏出「手指愛心」

Jasper最新朋友誕生　「餃伯組合」高原互喊名字超級萌

南寧巷道路面塌陷　1分鐘內4人掉坑中

16歲女兒交往男大生！無業爸「擔心早戀」狠下死手…持刀虐殺後樓梯間焚屍

抗議美簽國防授權法案！　陸國防部：妄圖「以台制華」是癡心妄想

中美貿易磋商新進展　雙方正在「履行法律、翻譯」等程序

岳母過生日拿不出3000元　他遭悍妻暴踢下體打到見血：我要離婚！

太陽被咬一口！「日偏食」26日登場　陸天文學家狂讚：2019最後一場奇景

林鄭月娥PO文斥「自私暴徒平安夜破壞」：會令違法者面對應得的後果

江蘇色狼假冒汗蒸館員工　藉口蓋被偷摸女客胸部

一家六口葬身火海！「全家精英」身價不菲…網曝陰謀論：太多詭異巧合

華聞快遞／台籍教師「登陸」教學安家：從簡繁體轉換開始

南寧巷道路面塌陷　1分鐘內4人掉坑中

＃爛舌把它割掉剁碎...邱毅怒告恐嚇！300網友贊聲「+1」全GG

入門車型就有544匹！BMW將推「i6」電動轎跑對決Taycan、EQS

別再追求「白富美」！3款自然色粉底營造裸妝感　輕鬆成為素顏女神

文在寅話沒說完「日本逼記者離場」　南韓：有失外交禮儀

HBL／翻越第2座山　光復擒泰山贈球員加菜金

國發基金發威！注資挹助2家新創公司　成估價超過10億美元的本土獨角獸

印尼巴士墜150m山溝！死亡數達35人　搜救隊：恐有遺體被沖走

3分鐘看陳建仁內心話：同婚、年改…對的事堅持做到底「我義無反顧！」

宋兆文／兩個旅就拿下澎湖？共軍退將喊話犯了兵家大忌

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

大陸熱門新聞

31歲男跳樓「砸中2女高中生」3人當場慘死

女大生看中醫想長高！醫師：跟我嘿咻就行

兒子寄救命藥給母親「人病逝藥還沒到」！

女醫生慘遭割喉放血…平安夜魂斷診間！

遭公司無故解雇…他買彩券解氣中4千萬樂歪

李小龍女兒告真功夫　索賠9.2億元

演講長壽秘訣！保健品公司老闆當場猝死台上

31歲兒意外斃命…62歲母做試管成功誕下男嬰

老翁為救雞墜井　不到24小時就煮了

忘帶便當盒！他用「數學」神解決

女孩求復合遭拒拿刀割腕…前任冷眼看她倒血泊垂死

「完美家庭」六人葬身火海！網曝陰謀論

電競正妹解說員　傲人雪乳包不住　

平安夜鬧離婚　法院外砍下妻人頭

更多熱門

相關新聞

林鄭月娥PO文斥「自私暴徒平安夜破壞」

林鄭月娥PO文斥「自私暴徒平安夜破壞」

反修例風波引發連場嚴重衝突，平安夜（24日）香港各區再次發生暴力事件。行政長官林鄭月娥25日聖誕節在facebook撰文指出，「自私的暴徒」四處破壞，讓在港過節的遊客更感掃興。她警告，特區政府會令所有違法的人面對應得的後果。

香港聖誕節衝突　路人蹲一排「舉手面壁」攔查

香港聖誕節衝突　路人蹲一排「舉手面壁」攔查

奇蹟！傘兵秦良丰已可做「核心訓練」

奇蹟！傘兵秦良丰已可做「核心訓練」

美國防授權法關注台灣大選　慎防紅色滲透

美國防授權法關注台灣大選　慎防紅色滲透

川普簽國防授權法 國台辦批民進黨諂媚貼靠

川普簽國防授權法 國台辦批民進黨諂媚貼靠

關鍵字：

國防授權法國防部香港

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

31歲男跳樓「砸中2女高中生」3人當場慘死

罷韓正妹蛻變　勇奪IFBB健美冠軍

賀！王陽明、蔡詩芸生下聖誕寶寶

台虎斑送養加拿大　散步都被讚帥

蕭敬騰搶唱《說好不哭》周杰倫衝阿信IG留言：關他麥克風

好市多手臂粗草蝦　網曝神秘口感

日今絞刑陸籍生　搶劫殺一家四口

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

台男霸氣PO烏克蘭辣模女友照　網：你贏了

真理女神只拿第2！台網友「性幻想YouTuber」曝

子瑜X雪炫《SBS歌謠大戰》性感扭臀

9歲怒罵媽媽惡毒話！母絕望隔天自殺「死時緊握一家合照」

快訊／陳綺貞道歉斬戀情「與林先生已無往來」

更多

最夯影音

更多
「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家

「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家
蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面