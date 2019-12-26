抗議美簽國防授權法案！　陸國防部：妄圖「以台制華」是癡心妄想

▲中美關係。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

美國日前簽署2020財政年度「國防授權法案」，法案中首度關切大陸對台灣大選的干預，並要求國家情報總監在台灣大選45天後提交報告，當中更提及香港、新疆等事務。大陸國防部26日表示，中國軍隊對此堅決反對，中方已向美方提出嚴正交涉。

大陸國防部新聞發言人吳謙大校表示，該法案內容充斥冷戰思維，渲染中美競爭，炒作所謂「中國軍事威脅」，包含涉台、涉港、涉疆等多項消極條款，粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，破壞中美兩國兩軍關係發展，損害中美互信與合作。

吳謙也指出，「台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題是中國內政，事關中國核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉。」中方堅決反對任何國家與台灣發展任何形式的官方往來和軍事聯繫，絕不允許任何人、在任何時候，以任何形式把台灣從中國分裂出去。美方妄圖「以台制華」，完全是癡心妄想。

吳謙更重批，美方公然插手香港和新疆事務，以種種藉口干涉中國內政，破壞香港繁榮穩定，抹黑中國反恐和去極端化努力，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，手段卑劣、用心險惡。

「美方任何以此遏制中國發展的圖謀都不會得逞，到頭來只會是搬起石頭砸自己的腳。」吳謙也呼籲，中方敦促美方摒棄冷戰思維和霸權邏輯，立即停止干涉中國內政，不得實施法案涉華消極條款，以實際行動維護中美兩國兩軍關係大局。