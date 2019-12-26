旅遊不走馬看花！台東農業深度旅遊書　住宿秘境伴手禮全收錄

▲將台東6大休閒農業區內，精挑細選30家業者所有資訊集結成書。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣有六大休閒農業區，為提供旅人休閒旅遊資訊，今年縣府農業處將各區的農遊資訊集結成冊，全縣精挑細選30家業者，出版「台東農業 幸福趣 農業漫遊 - 食、宿、玩、購 - 在台東」一書，農業處表示，書中以特色農產、體驗、住宿，展售中心、美食為主題，是一本值得收藏的農業深度旅遊書。

縣府農業處表示，台東縣目前有池上鄉米鄉休閒農業區、關山鎮親水休閒農業區、卑南鄉初鹿休閒農業區、卑南鄉高頂山休閒農業區、太麻里鄉金針山休閒農業區、大武鄉山豬窟休閒農業區等6個休閒農業區。

▲以特色農產、體驗、住宿，展售中心、美食為主題，是一本值得收藏的農業深度旅遊書。

台東農民有著堅持到底不放棄的毅力，除了大自然恩賜的好山好水外，農民在各個角落胼手胝足，創造各自的一片天，也營造吸引人的品牌形象，值得大家肯定！尤其是近年來，青農返鄉投入用心與堅持，不斷精進農耕技術，更為台東帶來創新思維與進步的新氣象。

▲縣長饒慶鈴親自撰序。

農事體驗除了可以細細品味家的味道之外，書中還有許多綠野藍天的住宿秘境及伴手禮可以採購，在推動台東農業上，不只有一、二級產業，三級休閒農業場域更是希望能夠提供大家一個回歸大自然、減壓養生、親近鄉村生活的好地方。

縣府農業處說，如果您玩膩了走馬看花的旅遊方式，那麼不妨來一趟幸福五感的台東農業旅遊，就在我們的六大休閒農業區。

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