台東部落最食尚旅遊線　8家特色餐廳分享最好吃原民美食

▲推薦的店家都是參與過「生態廚師工作坊」，重新在料理中融入食材與土地的關係，彰顯部落傳統飲食文化的生態價值。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

因應南迴台9線公路拓寬工程完工通車，台東縣政府推出台東部落食尚計畫，特選「南迴線」與「海岸線」八家最具特色的部落餐廳，讓大家能一路體驗台灣最美的海岸公路與最好吃的原住民部落美食，並於12月16及18日舉辦踩線體驗，共有超過30位媒體記者、旅行社同業以及知名部落客、網紅報名參與。媲美國宴等級的山海美饌帶回滿滿的感動，大嘆驚艷並讓大家重新定義部落美食。

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▲▼踩線體驗共有超過30位媒體記者、旅行社同業以及知名部落客、網紅報名參與。

踩線體驗行程，部落用「小米酒」、「部落的歌謠舞蹈歡迎式」開啟一天的美食行程，讓大家心情都放鬆了。本次精選的美食由南往北，依序可從南迴線的安朔阿朗壹部落廚坊進行小米體驗與在地『不奸（煎）詐（炸） 料理』、金崙火車站附近力卡珈琲享用部落小農友善作物的紅藜貝果與馬告拿鐵，在無敵海景秘境前享用特色下午茶；往北經太麻里冉冉時光商行時令野菜小火鍋。

隔天往北走上台11海岸線公路，在知名的三仙台風景區旁有浮定咖啡時令午餐，浮定咖啡原來不只是咖啡，還有體驗遊程，帶大家上山探險，用荷葉承裝食物，再帶大家去太平洋划獨木舟、跳水，讓全身都運動後吃起來就特別美味；若來三仙台沒有去看比西里岸部落青年paw paw鼓演出，就像是沒來過東海岸一樣，隨後繼續往北，經過長濱巫弩客工作室，當甜點遇上酒釀不只碰出的新滋味，還有在地4位阿美族美女共創串聯長濱文化體驗事業的新想像；最後晚餐必吃的船屋Liay無菜單料理，一整隻鬼頭刀被阿美族型男扛上桌，現切生魚片，當場分享美味；部落青年Liay說，這就是部落飲食文化的一部分。

▲▼享用獵人餐的席烙（生醃豬肉）、味增糯米、醃芥菜等，體驗不一樣的東海岸美食。

這次踩線體驗行程推薦的店家都是參與過「生態廚師工作坊」，透過計畫重新在料理中融入食材與土地的關係，彰顯部落傳統飲食文化的生態價值。踩線團在體驗的過程中，無一不驚艷。

來自日本在台灣多年的藤樫寛子 FUJIKASHI Hiroko參與18日的東海岸線體驗行程指出，海岸線的漁獲新鮮之外，第一次在瀑布旁享用獵人餐的席烙（生醃豬肉）、味增糯米、醃芥菜等，並划獨木舟出海，欣賞不一樣的東海岸，這樣特殊經驗讓人難忘，也感受到台東部落青年崛起的新興旅遊模式，有別於其他戶外體驗，更多了屬於他們自己的文化故事可以聽，每道菜都有故事，融入部落的風土人文，讓人享用的時候特別感受到深刻的情感。

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