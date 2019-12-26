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國壽網路投保大噴發　累積保費收入破10億創保險史新猷

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▲▼國泰人壽攜手2大旅遊平台Agoda、KLOOK，打造旅遊生態圈。（圖／國泰人壽提供）

▲國泰人壽攜手2大旅遊平台Agoda、KLOOK，共同打造旅遊生態圈。（圖／國泰人壽提供）

記者紀佳妘／台北報導

國泰金（2882）旗下國泰人壽網路投保今年大噴發，除了保費收入大幅成長逾300%，更在註冊會員數、投保件數、累積保費三大網路投保指標均穩居業界冠軍，會員突破100萬人，市占率高達5成，累積保費收入爆量破10億。

近年來出國旅遊人次連年增長，不過根據統計顯示，僅約有41%的旅人會提早規劃個人旅遊保障，另有近4成的人則會在旅遊前夕或當天臨櫃投保，而有近19%的人疏漏了旅遊保障，因此國壽特別攜手Agoda及KLOOK等2大旅遊平台，一同打造旅遊生態圈，網路投保旅平險可享訂房、交通等優惠，藉此吸引民眾目光。

國泰人壽數位發展部協理林秉毅表示，網路投保旅平險連年成長關鍵秘訣在於，消費者最快1分鐘內即可完成投保，並一次取得意外醫療、海外突發疾病、30餘項急難救助以及獨家的海外醫療專機運送實物給付服務。

林秉毅指出，國壽也與國泰世華銀行合作，只要卡友滿額即加贈旅遊不便險保障，將旅遊途中可能出現的風險完整轉嫁，且在急難時提供強而有力的諮詢與救援服務，更希望無論任何狀況發生，旅人都能平安返家。

此外，國泰人壽從2014年推出網路投保旅平險以來，連年以最佳投保體驗與最完整保障獲封「旅人最愛」，每2個旅人就有超過1人選擇國泰人壽旅平險，主要是提供客戶同時享有旅平險、不便險、及專機險三重保障，讓旅人找出自己最適合的旅遊保障。

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