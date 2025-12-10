139線死亡彎道又出事！50萬紅牌重機撞樹　22歲騎士沒心跳救回

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣芬園鄉139縣道，再度發生驚險交通事故！一名22歲廖姓男子7日下午騎乘一輛價值50萬元大型紅牌重機，行經路段著名的「死亡彎道」時，突然失控猛力撞上一旁路樹，人車噴飛，一度命危。經緊急送醫搶救後，幸運撿回一命，詳細肇因尚待釐清。

▲139縣道自撞路樹噴飛重傷，50萬元重機撞爛。（圖／民眾提供）

監視器畫面曝光，事發當時廖男偏移車道自撞路樹後，當場從機車上噴飛，身體直接撞上樹幹後重摔落地，當場昏迷失去意識。他所騎乘的大型重機，車頭嚴重毀損。

彰化縣消防局獲報後，迅速派員趕抵現場。救護人員發現廖男已無呼吸心跳，情況危急，立即施以心肺復甦術（CPR）急救。所幸經緊急處置後，廖男恢復心跳，隨即被火速送往彰化基督教醫院進行搶救。經過醫院全力救治，廖男終於脫離險境，目前無生命危險。警方也對其進行酒測，確認酒測值為零。

▲139縣道自撞路樹噴飛重傷，50萬元重機撞爛。（圖／民眾提供）

事故發生後，現場照片及訊息在網路社群上迅速傳開，引發熱議。有網友得知該輛紅牌重機新車價約50多萬元，卻在事故中毀損，若要修復恐得噴一大筆維修費，直呼損失慘重。

警方也再次嚴正呼籲，139線縣道部分路段彎道多，用路人行經時務必放慢車速、保持安全距離、專心駕駛，切勿危險超車或競速，以確保自身與他人的安全。