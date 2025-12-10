　
社會 社會焦點 保障人權

139線死亡彎道又出事！50萬紅牌重機撞樹　22歲騎士沒心跳救回

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣芬園鄉139縣道，再度發生驚險交通事故！一名22歲廖姓男子7日下午騎乘一輛價值50萬元大型紅牌重機，行經路段著名的「死亡彎道」時，突然失控猛力撞上一旁路樹，人車噴飛，一度命危。經緊急送醫搶救後，幸運撿回一命，詳細肇因尚待釐清。

▲139縣道自撞路樹噴飛重傷，50萬元重機撞成爛鐵。（圖／民眾提供）

▲139縣道自撞路樹噴飛重傷，50萬元重機撞爛。（圖／民眾提供）

監視器畫面曝光，事發當時廖男偏移車道自撞路樹後，當場從機車上噴飛，身體直接撞上樹幹後重摔落地，當場昏迷失去意識。他所騎乘的大型重機，車頭嚴重毀損。

▲139縣道自撞路樹噴飛重傷，50萬元重機撞成爛鐵。（圖／民眾提供）

彰化縣消防局獲報後，迅速派員趕抵現場。救護人員發現廖男已無呼吸心跳，情況危急，立即施以心肺復甦術（CPR）急救。所幸經緊急處置後，廖男恢復心跳，隨即被火速送往彰化基督教醫院進行搶救。經過醫院全力救治，廖男終於脫離險境，目前無生命危險。警方也對其進行酒測，確認酒測值為零。

▲139縣道自撞路樹噴飛重傷，50萬元重機撞成爛鐵。（圖／民眾提供）

▲139縣道自撞路樹噴飛重傷，50萬元重機撞爛。（圖／民眾提供）

事故發生後，現場照片及訊息在網路社群上迅速傳開，引發熱議。有網友得知該輛紅牌重機新車價約50多萬元，卻在事故中毀損，若要修復恐得噴一大筆維修費，直呼損失慘重。

警方也再次嚴正呼籲，139線縣道部分路段彎道多，用路人行經時務必放慢車速、保持安全距離、專心駕駛，切勿危險超車或競速，以確保自身與他人的安全。

12/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

小薰爆「拖欠牙醫14萬」！　經紀人3聲明回應
闆娘「雙膝下跪喊救命」仍遭砍死　鄰居目擊血腥現場
義交疏導交通遭輾斃！　悲劇瞬間曝
11歲童偷騎車「鬼切撞飛騎士」！　離譜畫面曝
快訊／檳榔攤老闆娘遭砍死！　犯嫌逃逸畫面曝光
王品集團宣布調薪「最高10%」！　招募逾1200人
25歲大馬爆紅童星死因曝光！　他悲揭最後對話

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

清寒男大生遭詐光積蓄走絕路　彰檢主動偵辦

清寒男大生遭詐光積蓄走絕路　彰檢主動偵辦

彰化一名20歲劉姓男大生，疑因誤入詐騙陷阱損失慘重，最終選擇輕生。彰化地檢署證實，他因貸款廣告遭詐騙，檢察官在相驗後，已主動分案指揮警方深入調查，要全力釐清其輕生動機與詐騙案的關聯，並將詐欺集團成員追查到案，展現對詐欺犯罪零容忍的決心。

男自稱勒斃婦人棄屍彰化山區　警搜索無所獲

男自稱勒斃婦人棄屍彰化山區　警搜索無所獲

酒駕被抓11次！醉男騎無牌機車載人闖快速道路

酒駕被抓11次！醉男騎無牌機車載人闖快速道路

彰化砂石車遮沙網突翹起　勾電線扯倒電桿

彰化砂石車遮沙網突翹起　勾電線扯倒電桿

鹿港驚悚連環撞！瑞典坦克橫掃5機車衝騎樓

鹿港驚悚連環撞！瑞典坦克橫掃5機車衝騎樓

彰化139縣道自撞噴飛路樹

