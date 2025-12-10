曹雅雯恐怖狂粉「海景第一排」騷擾　2警到場不處理被記申誡

▲員警將涉嫌跟騷金曲歌后曹雅雯的劉姓女歌迷帶回警局 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

金曲歌后曹雅雯慘遭恐怖歌迷劉女糾纏多年，對方緊追不放，本月初再度近距離緊盯，曹雅雯事後報警，劉女遭逮移送後，目前已被押於看守所。事實上，劉女11月底就曾現身衛武營活動騷擾曹雅雯，但當時警方到場後卻無作為，鳳山分局坦言要檢討，2名執勤員警被記申誡2次。

據了解，曹雅雯自去年起便不斷遭劉女透過社群平台、私訊及電子郵件瘋狂騷擾，生活飽受威脅，即使多次向警方求助、提出司法告訴，對方仍持續糾纏不休，曹雅雯才依法向法院聲請跟騷保護令獲准，希望以法律手段劃下防線。

▲金曲歌后曹雅雯 。（圖／ETtoday新聞雲資料照片）

事實上，劉女在11月底時，就曾出沒在衛武營戶外活動演出會場，有網友在Threads上發文爆料，「劉小姐已經違反保護令，卻可以安然無事的坐在現場聽完整場，在大家以為警察來了是要抓犯罪者，殊不知真讓人傻眼的是，衛武營的警察竟然說劉小姐『沒有鬧事不需要抓』，更說『100公尺很難界定』，曹雅雯跟犯罪者的距離，難不成我要拿尺量給你嗎？哈嘍，警察先生是我聽錯嗎？難道法院發的保護令是發心酸的？」。

▲曹雅雯恐怖狂粉「海景第一排」騷擾。（圖／Threads／shu79974授權提供）

對此，鳳山分局表示，經調查，本分局於當日活動現場佈置相關警力確保活動安全順遂，惟針對特定對象之處置，程序上確實有精進檢討之處，現場兩名執勤員警將依規定核予申誡兩次懲處並加強教育。另當事人涉嫌違反保護令，本分局調查後函請臺灣高雄地方檢察署偵辦。

橋頭地檢署進一步指出，劉女過去劣跡斑斑，曾因涉及恐嚇、跟蹤騷擾案件，被新北地方法院判處應執行有期徒刑6月，刑滿或赦免後還須驅逐出境；另又因違反《跟蹤騷擾防制法》，遭台北地院判拘役50日確定。主任檢察官鄭子薇已統籌聯繫新北、台北地檢署，全力防堵劉女再次糾纏，確保曹雅雯人身安全。