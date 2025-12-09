　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院又擋院版財劃法、1.25兆軍購條例　行政院喊話儘速審查

▲行政院發言人李慧芝主持院會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院程序委員會今（9日）再度未將行政院版的《財政收支劃分法》，以及1.25兆的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》列案，行政院發言人李慧芝表達遺憾，並持續呼籲立法院能儘速進行審查。

立法院中午召開程序委員會，針對民眾黨提案第11屆第4會期第13次會議議事日程，以「議事日程草案」提報院會處理，藍白、民進黨投票時以9：9持平，國民黨籍召委翁曉玲投下贊成票，該案通過。換句話說，今程序委員會未確定議程，都待由12日院會決定，包含政院版《財劃法》、1.25兆國防特別條例等，是否排入會議議事日程，都待12日院會決定。

李慧芝強調，院版《財劃法》修正草案是目前獲得最大共識的財劃法版本，符合憲法及財政收支劃分法的精神，也合乎公債法的規定，在地方獲得更多財源、強化自治精神的同時，中央也能保有足夠量能推動國家建設，可惜至今立法院依舊未審議。

此外，中國對台灣及印太的灰色襲擾愈來愈頻繁、強度也不斷升高。李慧芝說，台灣作為負責任的區域及國際成員，除了持續與理念相近的國家合作，維護區域穩定與現狀，更必須加強自主防衛能力，並全方位發展國防相關產業。

李慧芝強調，為提升國家基本戰力、維護我國主權及安全，立法院應儘速審議《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，並且讓中央政府總預算案儘速付委、理性審查，以推動包括AI新十大建設及系統性治水等新興計畫，讓國家能持續發展、人民能獲得照顧。

12/07 全台詐欺最新數據

