批罷韓有政治操作嫌疑　韓國瑜：充分反映民進黨視高雄為囊中物

▲韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）



記者呂欣玫／台北報導

罷韓團體「Wecare高雄」26日上午9時30分，將提議連署書送往中央選舉委員會。對此，高雄市長兼國民黨總統候選人韓國瑜26日表示，民主自由社會本來公民權就可以選舉、罷免、創制、複決，都可以行使，完全尊重，但罷免團體政治操作的嫌疑完全讓人無法接受。

罷韓團體「Wecare高雄」26日上午9時30分，將提議連署書送往中央選舉委員會，只要提案成功，最快可在2020年5月至6月左右進行罷免高雄市長韓國瑜的投票。

對此，韓國瑜26日受訪表示，民主自由社會本來公民權就可以選舉、罷免、創制、複決，都可以行使，完全尊重，重點是今年過完春節之後從2月到12月，罷免的聲量沒有停過，「罷免團體政治操作的嫌疑完全讓人無法接受」，這次罷免行動為台灣民主政治史上寫下非常扭曲的一頁，沒有一個縣市長上來兩個月就開始罷免的。

韓國瑜說，這充分反映民進黨對高雄完全看為自己口袋裡的囊中之物，所以民進黨在高雄選輸了，民進黨立委就說高雄要向全台灣人道歉，這些都是今天罷免案遞交一些心理的反射， 民進黨認為高雄應該繼續在他們的治理之下，大錯特錯，這2-30年來大家看得出來民進黨在高雄的執政非常差勁，高雄人已經覺醒了。

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