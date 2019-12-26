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活化88歲歷史建築　新竹動物園湖畔料亭28日全新開幕

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▲新竹市長林智堅邀請市民在88歲的歷史建築中，賞湖光、享用美食。。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅邀請市民在88歲的歷史建築中，賞湖光、享用美食。。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市立動物園即將在12月28日全新開園，日式木造建築「湖畔料亭」當日也將全新開幕，新竹市文化局邀請夢田文創團隊進駐，未來湖畔料亭四座歷史建築將分別為湖畔料亭餐廳、竹風茶廳、閱樂書店x飲咖啡、豊賀伴手，新竹市長林智堅邀請市民28日起前來體驗，在88歲的歷史建築中，賞湖光、享用美食。

文化局表示，市長林智堅上任後推動指定身分、修復與活化歷史建築三部曲，其中，湖畔料亭興建於昭和6年（1931年）為四棟日式木造房舍，任內(106年)將其登錄為歷史建築，並進行修復工程，完工後再透過委外經營，由夢田文創攜手豊耀餐飲，與市府共同活化這座歷史建築，結合書店、咖啡、品茶、餐飲、伴手禮等元素，「要讓人們重新走進湖畔料亭」。

湖畔料亭與氣象站將配合周邊的玻璃工藝博物館、風livehouse、新竹市立動物園等重新活化啟用，市府邀請夢田文創團隊正式進駐，注入新台流的活力，用新一代的觀點，重新挖掘詮釋過往生活事物的美好。

林智堅表示，新竹市立動物園再生計畫即將完工，以在「公園裡的動物園」及「對動物友善的動物園」做為出發點，不只增加動物活動空間，打造對動物友善的環境，也增加人與動物的互動的空間，翻轉傳統「動物被看」的模式，會是嶄新的生命教育基地，動物園周遭保存良好的日式木造建築「湖畔料亭」，也將以嶄新的面貌與市民相見歡。

林智堅也說，透過新竹公園重新規劃整建，更加凸顯湖畔料亭的建築之美，也與人們更親近，他說，整建工程後，在湖畔料亭旁發現一棵百歲茄苳大樹，現在每到假日就聚集人潮，儼然成為新竹金城武樹，誠摯邀請市民前來看老樹、賞古蹟、喝咖啡。

林智堅說，新竹動物園將於28日開園，未來民眾到新竹公園，除了拜訪動物園，還可以到湖畔料亭用餐休憩。

文化局表示，湖畔料亭設計刻意貼近水面凸顯宜人湖景，料亭在日本是指一種高級的傳統日本料理餐廳，特點在於提供包廂，由於其隱蔽性，在日治時期時很多政治界、商界人物都會選擇在此進行商談。

文化局表示，湖畔料亭四座建築各有主題，如「湖畔料亭餐廳」將用台洋與台日料理來詮釋新竹特色，例如結合客家梅干扣肉的道地日式咖哩、義式料理主廚手作的千層陽春麵、客家桔醬炸雞等；「竹風茶廳」用一壺茶、一碟茶食，帶大家遊歷新竹各角落，品項有老酸柑茶、蒸菁綠茶、寶山橄欖等。

另外，「閱樂書店x飲咖啡」，結合閱樂書店與台南名店甘單合作，提供外帶優質咖啡；「豊賀伴手」則有新竹特色拌手禮、精緻日洋食盒等，文化局邀請全國民眾前來體驗，活動資訊請上新竹市政府FB新竹市新鮮事、新竹市文化局FB及官方網站等查詢。

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