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聖誕節沒放假都是「他」害的！　趙少康怒拍桌：年輕人應該生氣…網揭真正原因

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記者葉國吏／綜合報導

12月25日是聖誕節，在台灣則是行憲紀念日，不過沒有休假。資深媒體人趙少康在節目上不滿拍桌說「都是怪陳水扁」，透露其實行憲紀念日本來是有放假的，但因為時任總統陳水扁把假期挪去放228紀念日，讓現在聖誕節都沒放假。趙少康更是不解：「年輕人竟然無感」。

趙少康表示，對年輕人來說聖誕節是相當重要的節日，許多人都會在平安夜慶祝、狂歡，結果因為聖誕節休假被陳水扁改掉後，導致平安夜無法盡情狂歡、好好的玩，「可是年輕人卻對民進黨做這件事無感，照理來說年輕人應該要很生氣吧。」

▲▼趙少康拍桌表示耶誕節沒放假都是「陳水扁害的」。（圖／翻攝自YouTube／觀點）

▲趙少康拍桌表示聖誕節沒放假都是「陳水扁害的」。（圖／翻攝自YouTube／觀點）

趙少康說他對這件事情相當不滿，每年都罵。等到馬英九當總統的時候，他曾經建議要恢復聖誕節放假，結果馬英九竟然反問「那佛教佛誕節也要放怎麼辦？」這回答讓趙少康直言「馬英九太謹慎了！」他認為「應該要恢復行憲紀念日放假，沒有關係228照放呀，多放一天怎麼了？」

不過資深媒體人尹乃菁則認為，馬英九最應該恢復的假期應該是「10/25台灣光復節」，她說以前光復節都有放假，但現在都沒有放，說完直接唱起軍歌回憶當年。

根據《維基百科》記載，行政院在民國52年制定每年12/25為行憲紀念日，該日放假一天。直至2001年（民國90年）起，公務人員實施周休二日，行憲紀念日不再放假。目前12月25日因為這天也是基督教的聖誕節，部份企業與基督新教、天主教會學校仍會宣布放假。

▼12/25是聖誕節，同時也是行憲紀念日。（圖／ReadyGo提供）

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