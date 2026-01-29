頂大替代役男遭4車輾斃　師致哀：最有熱情的學生

▲新北台64線死亡車禍，溫姓役男遭多元計程車運將丟包車道，被4車輾斃慘死。（資料照／記者陸運陞翻攝）



記者柯振中／綜合報導

新北市台64線快速道路25日發生死亡車禍，25歲溫姓替代役男搭乘多元計程車，返家途中被丟包在高速公路，隨後遭4輛車輾斃。案件發生以後，溫姓役男的大學教師也在臉書上感慨稱，溫是最有熱情的新聞系學生，希望未來能在天堂相遇、再聊聊不同的事情。

師長發文追憶 大三就修碩班全英文課程

溫姓役男的噩耗傳出以後，他的大學教師發文哀悼，指稱2022年初次認識時，對方仍是新聞系的大三學生，不過跑來修了碩士班的全英文課程，且表現出極大的熱情，想要向上修課。

教師回憶，溫姓役男在課堂中表現極佳、英文的口說與寫作也相當流暢，在課堂上拿了高分。接著溫也跑來問她，是否能參加研究團隊、以大學生的身分參與研究，最終成了團隊中的首位大學生成員，跟著大家一起宣傳實驗、招募參與者。

跨系修課又有實習經驗 對未來充滿想法

教師感慨，溫除了在新聞系、傳院上課以外，也有修企管系的課程，也有到頂級品牌實習的經驗，個性認真、有熱情，對未來也有許多想法，令她相當期待溫未來的發展，期盼對方能夠全心投入、努力追求熱情的所在。

師生情誼深厚 盼天堂再相遇

接到了令人心碎的消息後，教師不免傷感，除了再次緬懷溫的貼心、優雅與從容，是非常棒的團隊研究成員、傑出的學生外，同時也是個好朋友。希望未來在天堂相遇時，能再聊聊不同的事情。

▼丟包頂大生關鍵12分鐘。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）



針對這起案件，由於其中仍有許多疑點，檢警已將性質從交通意外改列重大刑案，若是調查結果確認林姓司機涉及遺棄致死、強暴脅迫，將依法從嚴追究。