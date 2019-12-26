她最吸睛！英王室與民歡慶聖誕　夏綠蒂主動擁抱民眾...全場嗨翻

▲英國皇室家族成員一同出席聖誕節禮拜。（圖／翻攝自instagram／kensingtonroyal）

實習記者施怡妏／綜合報導

耶誕節來臨，英國民眾早在凌晨就聚集在山均漢姆（Sandringham）排隊，希望能夠和王室們說聲聖誕快樂。今年最可特別的地方是，有2名王室成員新加入了耶誕禮拜，即6歲的王子喬治（George）和4歲的夏綠蒂（Charlotte），而年僅1歲的路易王子因為年紀太小沒有出席，前陣子住院觀察的菲利普親王也未出席。

▲劍橋公爵夫人凱特帶著女兒夏綠蒂，出席山均漢姆「聖瑪利亞瑪達拉教堂」的年度耶誕禮拜時，和在場民眾招呼致意。（圖／達志影像／美聯社）

據BBC報導，劍橋公爵夫人凱特當天穿著灰色大衣，夏綠蒂公主則特別選了應景的綠色外套，母女一出場就吸引全場目光。第一次見到大場面的夏綠蒂公主顯得有點緊張，時不時的拉著媽媽的衣服躲在後面。不過在媽媽的鼓勵之下，夏綠蒂公主也試著向民眾打招呼，尤其當她和坐在輪椅、等了一個早上的珂拉克（Gemma Clark）擁抱時，整個融化了現場民眾的心，39歲的珂拉克送還給夏綠蒂一隻充氣紅鶴。

▲小公主夏綠蒂和坐輪椅的民眾擁抱。（圖／達志影像／美聯社）

英國肯辛頓宮（Kensington Palace）25日也在instagram貼出一張黑白照，照片中劍橋公爵威廉王子親吻著1歲大的路易王子，一旁還站著姐姐夏綠蒂和哥哥喬治，但卻不見媽媽的蹤影，原來這張照片的攝影師就是媽媽。

在 Instagram 查看這則貼文 Kensington Palace（@kensingtonroyal）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 24 日 下午

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