總預算卡關衝擊鐵道工程　影響桃園地下化、花東雙軌電氣化

▲交通部今於立法院針對「115年度交通部及所屬單位預算未審對各單位業務各項交通建設推動之影響」進行報告。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

今年度中央總預算案持續卡關，影響到各部會的計畫執行。交通部今於立法院報告指出，若預算未能完成審議，恐影響桃園鐵路地下化、花東鐵路雙軌電氣化等工程、台鐵行車安全補貼及擴大國旅及國際來台旅客市場計畫。

交通部長今於立法院交通委員會針對「115年度交通部及所屬單位預算未審對各單位業務各項交通建設推動之影響」進行報告。部長陳世凱會前受訪指出，今年有國旅平日補助方案，2天共補助2千元，業者都很期待，尤其國旅4至6月是淡季，希望透過預算協助旅宿等業者，也希望給國人平日旅遊小確幸，這筆預算對於振興國旅相當重要。

交通部報告指出，交通部今年度預算案編列1,694億元，若預算未完成審議，將影響342億元，包括延續性支出248億元、新興資本支出及新增計畫94億元。其中，延續性計畫因僅能於上年度預算的執行數或當年度預算編列數較低者範圍內支用，預算執行將有所侷限，對相關鐵路建設及觀光業務推動影響甚鉅。

交通部表示，今年度預算案較上年度編列數增加131億元，主要因桃園鐵路地下化、花東地區鐵路雙軌電氣化、嘉義市區鐵路高架化及台南市區鐵路地下化等各項建設已進入工程施作高峰期，且嘉義縣市鐵路高架化延伸建設也陸續辦理工程發包施工，需依約撥付各項工程款項。

交通部表示，預算未能完成審議，導致工程款項無法正常撥付，將嚴重影響後續工程施工及計畫延遲，尤其已施作的高風險工項，包括地下結構開挖、連續壁、橋梁、軌道曲線與基樁改善、臨軌側擋土牆等工程，恐因未能接續衍生嚴重結構安全與施工品質疑慮。

在觀光方面，交通部表示，今年編列35億元擴大國旅及國際來台旅客市場，若未能如期於今年及早啟動，恐錯失活絡觀光市場契機，進而無法有效帶動旅宿、餐飲及零售等相關產業發展，阻礙地方經濟活絡及削弱台灣觀光產業國際競爭力。

另外，在台鐵部分，交通部指出，今年預算案較上年度增加64億元，主因辦理撥補台鐵營運虧損及提升行車安全作為補貼、台鐵集集支線基礎設施改善計畫、高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁計畫、高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫及台鐵軌道結構安全提升計畫等，若預算未能完成審議，將影響工程履約進度、影響台鐵財務負擔，進而影響行車安全及服務品質。