張景森批「北宜高鐵」是史詩級災難　鄭光遠：不認同此說法

▲交通部長陳世凱、台鐵董事長鄭光遠等人在立法院交通委員會備詢。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

高鐵延伸宜蘭爭議不斷，交通部前部長賀陳旦、前政委張景森均質疑該計畫，更批評為「史詩級災難」。高鐵前董事長、現任台鐵董事長鄭光遠今在立法院答詢表示，贊成讓高鐵的好品質一路到宜蘭，不認同張景森提到的說法。

交通部推動北宜高鐵引發民間質疑，賀陳旦今天與公民幫推、台鐵產業工會、宜蘭縣野鳥學會、守護宜蘭工作坊及高鐵延伸宜蘭監督聯盟等團體召開記者會，質疑鐵道局踐踏軌道專業，刻意排除北宜直鐵真相、美化高鐵。張景森近日也以「史詩級的災難」形容政府將投入4千億元經費興建的北宜高鐵。

立委洪孟楷今質詢表示，現任交通部長跟前部長近期感覺有隔空對槓，賀陳旦認為鐵道局沒有把直鐵納入考量，可行性評估也無法解決宜蘭人通勤需求，而張景森也在臉書批評北宜高鐵是史詩級災難，大家都認為花4千億元無法解決問題，看起來政府的決策跟宜蘭人的訴求有落差。

交通部長陳世凱表示，沒有感覺與前交長在對槓，直鐵議題討論10、20年，這並非史詩級災難，當時決定從直鐵轉為高鐵，張景森擔任政委也很清楚過程，鐵路建設都是很專業的討論，宜蘭縣議會大部分民代、縣政府都支持高鐵方案。

陳世凱指出，「史詩級災難」是否真的「史詩級」也只是形容詞，且張景森所說的金額4千億元是錯的，應該為3500億元，距離40公里也是錯的，其實是60公里，交通是專業的討論及評估，政府不會亂花錢。

洪孟楷接著問，鄭光遠過去擔任高鐵董事長、現任台鐵董事長，如何評估宜蘭高鐵或直鐵，是否讓台鐵用更好列車、較低的成本提供服務？此計畫是否有重啟討論空間？

鄭光遠表示，對於目前的規劃方向是贊成的，讓高鐵的好品質一路到宜蘭。對於張景森提到的內容已有聽說，但沒有很了解，至少目前看來是不認同該說法。

另外，立委林國成也說，現在各團體都強烈反對北宜高鐵方案，張景森更提案進行公投。陳世凱指出，「強烈反對」也都是形容詞，多強烈要有科學數據，過去做過民調，有79.5%的支持率，而公投是人民權利，交通部都尊重，但還是希望交通建設能趕快進行。

