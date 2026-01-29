　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

張景森批「北宜高鐵」是史詩級災難　鄭光遠：不認同此說法

▲▼台鐵董事長鄭光遠。（圖／記者周湘芸攝）

▲交通部長陳世凱、台鐵董事長鄭光遠等人在立法院交通委員會備詢。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

高鐵延伸宜蘭爭議不斷，交通部前部長賀陳旦、前政委張景森均質疑該計畫，更批評為「史詩級災難」。高鐵前董事長、現任台鐵董事長鄭光遠今在立法院答詢表示，贊成讓高鐵的好品質一路到宜蘭，不認同張景森提到的說法。

交通部推動北宜高鐵引發民間質疑，賀陳旦今天與公民幫推、台鐵產業工會、宜蘭縣野鳥學會、守護宜蘭工作坊及高鐵延伸宜蘭監督聯盟等團體召開記者會，質疑鐵道局踐踏軌道專業，刻意排除北宜直鐵真相、美化高鐵。張景森近日也以「史詩級的災難」形容政府將投入4千億元經費興建的北宜高鐵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

立委洪孟楷今質詢表示，現任交通部長跟前部長近期感覺有隔空對槓，賀陳旦認為鐵道局沒有把直鐵納入考量，可行性評估也無法解決宜蘭人通勤需求，而張景森也在臉書批評北宜高鐵是史詩級災難，大家都認為花4千億元無法解決問題，看起來政府的決策跟宜蘭人的訴求有落差。

交通部長陳世凱表示，沒有感覺與前交長在對槓，直鐵議題討論10、20年，這並非史詩級災難，當時決定從直鐵轉為高鐵，張景森擔任政委也很清楚過程，鐵路建設都是很專業的討論，宜蘭縣議會大部分民代、縣政府都支持高鐵方案。

陳世凱指出，「史詩級災難」是否真的「史詩級」也只是形容詞，且張景森所說的金額4千億元是錯的，應該為3500億元，距離40公里也是錯的，其實是60公里，交通是專業的討論及評估，政府不會亂花錢。

洪孟楷接著問，鄭光遠過去擔任高鐵董事長、現任台鐵董事長，如何評估宜蘭高鐵或直鐵，是否讓台鐵用更好列車、較低的成本提供服務？此計畫是否有重啟討論空間？

鄭光遠表示，對於目前的規劃方向是贊成的，讓高鐵的好品質一路到宜蘭。對於張景森提到的內容已有聽說，但沒有很了解，至少目前看來是不認同該說法。

另外，立委林國成也說，現在各團體都強烈反對北宜高鐵方案，張景森更提案進行公投。陳世凱指出，「強烈反對」也都是形容詞，多強烈要有科學數據，過去做過民調，有79.5%的支持率，而公投是人民權利，交通部都尊重，但還是希望交通建設能趕快進行。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄「紅茶牛奶」年終最高141萬！　一票羨：比科技業好
快訊／持刀砍殺土風舞女師　兇嫌衝國道遭撞
荒唐！錢帥君男友開庭爽看A片　律師幫拿手機
快訊／活潑土風舞女師遭狂砍8刀！　恐怖砍人畫面曝
直擊／電玩展人潮爆！　粉絲「搶色氣周邊」狂衝
快訊／靈修虐死人！艾菲坦導師和網紅牙醫4人遭起訴
「立百病毒」致死率75%　醫列3重點：看完你就不用慌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

立委質疑「國旅2.2億旅次」灌水　來立院開會、吃便當也納入

外國人坐優先席！阿伯烙英文逼問「懷孕嗎」要求醫療證明...網氣炸

文化幣APP遊戲化「升級秘訣曝光」　完成關卡再送600點

高雄「老江紅茶牛奶」店長年終141萬！一票羨：比科技業好

張景森批「北宜高鐵」是史詩級災難　鄭光遠：不認同此說法

總預算卡關衝擊鐵道工程　影響桃園地下化、花東雙軌電氣化

民團質疑「北宜高鐵」美化真相　陳世凱重申：是務實延伸

要過年了！　4生肖繫好安全帶「賺爆或破財」

義美小泡芙推2種新口味　網笑刷一排開箱文「近期最正常口味」

曹西平生前最放心不下乾兒子　拜託女星保護

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

地產詹哥老實說精華 EP294

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

立委質疑「國旅2.2億旅次」灌水　來立院開會、吃便當也納入

外國人坐優先席！阿伯烙英文逼問「懷孕嗎」要求醫療證明...網氣炸

文化幣APP遊戲化「升級秘訣曝光」　完成關卡再送600點

高雄「老江紅茶牛奶」店長年終141萬！一票羨：比科技業好

張景森批「北宜高鐵」是史詩級災難　鄭光遠：不認同此說法

總預算卡關衝擊鐵道工程　影響桃園地下化、花東雙軌電氣化

民團質疑「北宜高鐵」美化真相　陳世凱重申：是務實延伸

要過年了！　4生肖繫好安全帶「賺爆或破財」

義美小泡芙推2種新口味　網笑刷一排開箱文「近期最正常口味」

曹西平生前最放心不下乾兒子　拜託女星保護

柯黃兩太陽可合作　柯文哲：立法院給黃國昌、我到南部辦訓練班

陳菊請辭獲准　柯文哲：就好好養病「要引誘我講人家壞話？」

國一五楊高架小貨車燒成火球　駕駛驚險逃生...警消緊急灌救

曝柯建銘為保總召有「扁柯蔡3大招」　邱毅：對賴清德招招致命　

立委質疑「國旅2.2億旅次」灌水　來立院開會、吃便當也納入

10年首見！英國KPMG合夥人2025年平均賺3805萬　超車EY、PwC

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！她大方發聲回應　曖昧對話被挖

外國人醉鬧六合夜市！「坐壞椅子砸攤」還嗆聲　遭警帶回管束

深圳水貝金店線上平台擠兌暴雷　4萬人排隊領現...金額破百億元

外國人坐優先席！阿伯烙英文逼問「懷孕嗎」要求醫療證明...網氣炸

【是我沒綁好...】5噸怪手突翻落！騎士奪命亡 妻子痛哭...運將自責

生活熱門新聞

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

一天刷3次牙！女主管「飄煮熟高麗菜味」煩炸　元凶找到了

估跌破10℃　下波挑戰冷氣團

《五燈獎》67歲主持人　新身份「年收300萬」

即／陳菊請假超過1年請辭獲准　高醫曝最新近況

即／3縣市低溫特報！急凍跌破10度

陳菊請辭　批踢踢熱議：坐實監察院1事

安芝儇OL套裝「100公分逆天美腿」全看光

知名港點翻出蟑螂屍！店員：要甜湯漱口？

好市多上架麻布購物袋　一票驚：比日本便宜

國產車大廠千金公開IG帳號！名媛生活火辣照曝

台灣銀行示警：未提供白銀存摺業務

霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

頂大替代役男遭輾斃　師：最有熱情的學生

更多熱門

相關新聞

「加熱菸200支免稅」有雷！2月新制懶人包　高鐵增台南直達車

「加熱菸200支免稅」有雷！2月新制懶人包　高鐵增台南直達車

即將邁入2月，又有多項新制上路，其中最受矚目的就是加熱菸，可免稅攜200支入境，但國內核定通過品項在國外均未販售，攜未經核定品項回國最高罰500萬元。另外，高鐵周一至周五將加開直達台南的車次；過年前換新鈔，銀行郵局455據點2月9日起可兌換。《ETtoday新聞雲》整理新制懶人包，供讀者參考。

涉毒殺同業動物！惡業者農場遭改名投毒休閒農場

涉毒殺同業動物！惡業者農場遭改名投毒休閒農場

賀陳旦批「北宜高鐵」數據美化　陳世凱：專業評估不需要被質疑

賀陳旦批「北宜高鐵」數據美化　陳世凱：專業評估不需要被質疑

即／曾任2屆鎮長！前蘇澳鎮長李坤山辭世　享壽87歲　

即／曾任2屆鎮長！前蘇澳鎮長李坤山辭世　享壽87歲　

高鐵新世代列車N700ST新家上梁　未來尖峰運能目標增5成

高鐵新世代列車N700ST新家上梁　未來尖峰運能目標增5成

關鍵字：

高鐵延伸鄭光遠宜蘭張景森

讀者迴響

熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

27歲韓女歌手驚傳離世！　經紀公司證實

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人揭細節

即／馬斯克證實　特斯拉Model S、X正式停產

將來銀行發布重訊！　總經理張恭賀真除

安潔莉娜裘莉傳「好萊塢式破產」　賣屋求變現

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

網喝「10cc魔法藥水」昏睡到天亮　醫警告3種人別試

陳漢典收到紅包了！

「黃便上面蓋點血！」30歲男當痔瘡　不到1年就走了

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面