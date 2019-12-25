尾隨正妹返家...噁男強抱「上下摸透+強扯內褲」！她扭身掙扎　慘被扯髮狂踹

▲張男尾隨正妹返家，竟趁機強抱、摸胸襲臀，還強扯內褲，遭判刑。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／台中報導

張姓男子深夜在路上看到妙齡女子小乃（化名），便一路尾隨回家，還一同搭乘電梯。直到小乃察覺有異，出聲警告張男不要靠近，但2人隨後卻爆發拉扯。期間，張男強行環抱小乃，還伸手撫摸她胸部、臀部，甚至強脫內褲，直到小乃逮到機會報警，張男才罷手。台中地院則依強制猥褻罪判張男1年8個月徒刑，並諭令執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護3年。

判決書指出，張男患有妄想型思覺失調症，導致他辨識違法行為的能力明顯降低，而他今年大年初三見到小乃外出應酬喝酒，獨自一人返家後，認為有機可乘，便尾隨對方進入住處大樓。

當時，張男連同小乃還有其他3名住戶一同搭乘電梯，但途中3名住戶先後離開，獨留小乃與他在電梯內。直到抵達32樓，小乃步出電梯後，發現張男神色詭異跟在後方，還刻意貼近，嚇得出聲制止，「不要繼續靠近」。

沒想到，張男不理會小乃，還是靠了上來，並強行環抱她，而這一抱，2人全都跌倒在地，張男一見，便立刻用身體壓制，還出手撫摸小乃胸部、臀部，最後強脫她內褲。期間，小乃極力反抗，張男竟強扯她頭髮，甚至出腳踹她，職到小乃逮到機會報警，張男才罷手，並快速逃離現場。

張男到案後坦承犯行，且他在經過鑑定後，確認有明顯的妄想型思覺失調症，醫生也認為也再犯之虞。此外，法官審酌張男為了一己私慾，漠視他人身體自主權，讓小乃身心受到極大傷害，且他至今仍未與小乃達成和解，因此將他依強制猥褻判刑1年8個月，並諭令執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護3年。全案可上訴。

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