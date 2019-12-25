　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

正妹「賴帳不還」被處罰！超高顏值瞬間引網暴動…結果竟扯出另個「他」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼神正女孩狂賴帳被處罰！結果竟扯出另個「他」。（圖／翻攝自微博）

▲正妹欠帳不還被列為失信者，資料公布引人熱議。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名女子因為長期賴帳，日前遭到當地法院列為失信被執行人，不過資料公布後，立刻吸引網友議論，因為她亮麗的外型讓人過目不忘；值得一提的是，與正妹同樣被列為失信者的還包含一位名叫杜彬的男子，就連住所地址都完全相同，讓外界相當好奇兩人究竟是什麼關係。

據《封面新聞》報導，擁有超高顏值的女子名叫石佳，近日因為一起民間借貸案，遭到福建省順昌縣人民法院列為失信被執行人；法院認為，石佳具有履行能力卻不執行，所以做出相關判決。據悉，正妹賴帳金額高達人民幣41萬元（約新台幣176萬元），只好將其財產先行查封。

▼資料顯示，石佳和杜彬處於同居狀態。（圖／翻攝自微博）

▲▼神正女孩狂賴帳被處罰！結果竟扯出另個「他」。（圖／翻攝自微博）

更讓人關注的是，與石佳同樣被列為失信人的還有一名叫杜彬的男子，兩人住所地完全相同，且目前都處於全部未履行狀態。據法官透露，法院查封兩人財產時，只剩一輛小汽車，但是否有其他具體財產，目前判決書中並未載明。網友們也紛紛將焦點放在石佳的身份，以及和杜彬是何種關係上，法官對此則並未透露更多訊息。

石佳的照片曝光後，許多網友紛紛表示，「外型好看的不一定是就是好人」、「妳欠多少我幫妳還！」、「可能背後還有很多利益糾紛吧」、「跟我結婚就幫妳還」、「好想知道石佳的微博帳號」、「真的很漂亮」、「顏值確實高，但不能因此就犯罪啊」。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下 

ET快訊
獨／王陽明當爸了！蔡詩芸生下小孩「聖誕節最好的禮物」
獨／派出所徘徊10分鐘　警「你要幹嘛」退3步險掏槍...結局
慎入！8公分巨大蟑螂「難產」　主人急送醫救命...手術畫面曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／演講長壽秘訣！保健品公司51歲老闆「台上當場猝死」…主持人嚇壞

吃火鍋吃到「保險套」…他氣炸拍照公審！網秒灌爆負評　結局竟慘賠3萬給店家

平安夜跳樓！31歲男「砸中2路過女高中生」…3人當場堆疊慘死

洗完鴛鴦浴躺床！情侶關燈赫見「飯店插座亮紅光」嚇壞

影／28歲女腹痛衝急診…醫檢查一半「雙腿間鑽出嬰孩頭」她嚇壞：不可能！

女兒遭霸凌…爸心疼衝學校「怒捅9歲同學10多刀斃命」　一審判死：不後悔！

史無前例！台貨輪沉船「雙11商品掉海中」…淘寶證實：正展開賠償手續

影／女兒遭甩巴掌體罰…爸目睹秒衝教室「怒賞老師耳光＋狠踹反擊！」療癒片曝光

街上遇情敵！白衣男雙腳遭斬「左腿當場斷裂分離」…兇手嚇壞：該怎辦？

期末考拿手機作弊！大四生慘被退學「怒告學校」：害我白讀4年…判決出爐

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

柯佳嬿拍《想見你》很辛苦　一刷網友留言..全是「許光漢好帥」XDD

吃飽秒「躺下」是減肥大忌！散步可減少熱量吸收、罹癌機率

載著病患！救護車遭「攔腰猛撞」　翻覆滑行...肇男嚇：沒聽到鳴笛

炎亞綸認了！「《浪費》和我有關係」　澄清飛輪海車禍現場：我都不在

張韶涵時隔兩年再登《蒙面》！ 超自信：誰能超越我唱《歐若拉》

國台辦批「反滲透法」搞綠色恐怖　陸委會：伸黑手還做賊喊抓賊

港警批公廣電台「誤導讀者」　香港電台：都是事實描述！

華為將構建「鯤鵬生態」！中國區副總裁曹澤軍：未來5年投入450億

揭秘全世界最幸福的職業！台灣32歲「貓熊粉」千里追貓熊　還要當16日奶爸

山東如意償如期還3.5億美元債券　濟南市府收購35億股份解危機

正妹「賴帳不還」被處罰！超高顏值瞬間引網暴動…結果竟扯出另個「他」

華聞快遞／突出「對台創新」！福建自貿試驗區再推32項制度創新成果

春節休19天+出遊補助21萬！「這家公司」超狂福利曝光...還放話要加薪

85億債券獲准延2個月支付　北大方正還有一筆美元債快到期

媽廁所出來驚見女兒「全臉青紫」倒地！急忙送醫…接兒子電話：我也不行了

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

大陸熱門新聞

演講長壽秘訣！保健品公司老闆當場猝死台上

女醫生慘遭割喉放血…平安夜魂斷診間！

31歲男跳樓「砸中2女高中生」3人當場慘死

女大生看中醫想長高！醫師：跟我嘿咻就行

老公癱瘓22年！她「帶夫改嫁」新歡點頭了

忘帶便當盒！他用「數學」神解決

5兄妹遺產大戰　父母骨灰被當垃圾丟掉

電競正妹解說員　傲人雪乳包不住　

不捨孫女出嫁！嬤「躲門縫偷看」

植物人老公躺床22年！她「帶夫改嫁」

用熱水泡腳！他「整隻腳發黑截肢」

平安夜海港城、朗豪坊爆衝突　港警施放胡椒噴霧

12歲少女肺部破洞了…元兇竟是水

陸男拒絕當兵慘了　7大懲罰封殺

更多熱門

相關新聞

台灣女人也很可愛

台灣女人也很可愛

台灣女生努力工作，巾幗絕對不讓鬚眉，但也不像上一代是刻苦的「阿信」，她們懂得寵愛自己，偶爾咬牙買個名牌包又怎樣？多加個班、多做個案子就PASS了，我有能力花錢買到快樂，有誰不同意嗎？

尾隨正妹返家！噁男強抱「上下摸透+強扯內褲」

尾隨正妹返家！噁男強抱「上下摸透+強扯內褲」

妹子「主修蟑螂系」地獄閨房曝光

妹子「主修蟑螂系」地獄閨房曝光

40歲辣孕媽搭電梯被問「為啥不爬樓梯」

40歲辣孕媽搭電梯被問「為啥不爬樓梯」

清大電機「極品白皙女神」！網暈炸：史詩級

清大電機「極品白皙女神」！網暈炸：史詩級

關鍵字：

欠帳賴帳正妹

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

演講長壽秘訣！保健品公司老闆當場猝死台上

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

走失1年回家　主人養其他狗不要牠

雪碧當小三「秘密生子」！精主是「3個孩子人夫」

陳綺貞忠孝東路上「勾脖喇舌新歡」整整49秒

女醫生慘遭割喉放血…平安夜魂斷診間！

快訊／陳綺貞錯愕新歡「已婚有小孩」公司回應了

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

擁熟女日本泡溫泉　百億科技富豪偷情直擊

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

殺少女逃死　謝祖武狂譙35字推爆

31歲男跳樓「砸中2女高中生」3人當場慘死

謝和弦私訊「好騷」　T妹羞回：很愛很愛你

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

更多

最夯影音

更多
汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」
小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面