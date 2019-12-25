正妹「賴帳不還」被處罰！超高顏值瞬間引網暴動…結果竟扯出另個「他」

▲正妹欠帳不還被列為失信者，資料公布引人熱議。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名女子因為長期賴帳，日前遭到當地法院列為失信被執行人，不過資料公布後，立刻吸引網友議論，因為她亮麗的外型讓人過目不忘；值得一提的是，與正妹同樣被列為失信者的還包含一位名叫杜彬的男子，就連住所地址都完全相同，讓外界相當好奇兩人究竟是什麼關係。

據《封面新聞》報導，擁有超高顏值的女子名叫石佳，近日因為一起民間借貸案，遭到福建省順昌縣人民法院列為失信被執行人；法院認為，石佳具有履行能力卻不執行，所以做出相關判決。據悉，正妹賴帳金額高達人民幣41萬元（約新台幣176萬元），只好將其財產先行查封。

▼資料顯示，石佳和杜彬處於同居狀態。（圖／翻攝自微博）

更讓人關注的是，與石佳同樣被列為失信人的還有一名叫杜彬的男子，兩人住所地完全相同，且目前都處於全部未履行狀態。據法官透露，法院查封兩人財產時，只剩一輛小汽車，但是否有其他具體財產，目前判決書中並未載明。網友們也紛紛將焦點放在石佳的身份，以及和杜彬是何種關係上，法官對此則並未透露更多訊息。

石佳的照片曝光後，許多網友紛紛表示，「外型好看的不一定是就是好人」、「妳欠多少我幫妳還！」、「可能背後還有很多利益糾紛吧」、「跟我結婚就幫妳還」、「好想知道石佳的微博帳號」、「真的很漂亮」、「顏值確實高，但不能因此就犯罪啊」。

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