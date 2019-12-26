「鬼打牆」開到公墓車輪卡溝！酒駕女撞死婦肇逃…賠100萬再判3年8月





▲女子酒駕撞人肇事逃逸，在公墓被逮。（圖／翻攝Google map）



記者陳羿妏／南投報導

51歲魏姓女子酒駕撞死78歲老婦後肇逃，瞎稱「不知道撞到人」，事後由老婦家屬報案，警方才循線逮捕魏女到案說明。南投地院審理，認為魏女前後說詞不一，先否認後又承認有撞人，雖有賠償死者家屬100萬元，最後仍以酒駕致死罪及肇事致人死亡逃逸罪，判有期徒刑3年8個月。

判決指出，2018年12月11日下午3點魏女在南投集集某間餐廳用餐，喝了高粱酒後仍執意開車，當時狀態已呈爛醉狀態，行經成功路時竟不慎撞飛在路邊右側的散步的廖婦，撞上擋風玻璃後彈飛倒地，導致對方顱內出血傷重不治，魏女因害怕而肇事逃逸，由老婦家屬報案後才曝光整起事件。

魏女聲稱，當時她的手腳不聽使喚，往回家方向開車，路線卻默默往公墓位置移動，最後輪胎拋錨，整台車卡在水溝裡，請拖吊車到場協助時，警方同時剛好獲報，根據路口監視器尋線逮人，魏女最後在公墓前遭逮捕。

偵訊時，魏女先辯稱「不知道撞到人」，天色昏暗視線不佳，後來又承認自己真的有撞到老婦，但是根據法官資料顯示，當時該路段光線明亮，魏女不可能沒看到有人撞上車輛的的擋風玻璃，因此不採信魏女說詞。

整起事件在公墓旁抓到犯人，警方才得以結案，因此被民俗專家認為「舉頭三尺有神明」，意指人不能做虧心事。南投地院審結，認為魏女犯後態度不佳，判賠廖婦家屬100萬元，再依酒駕致死罪和肇事致人死亡逃逸罪，判有期徒刑3年8個月。

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