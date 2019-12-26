高雄酒駕男推警被噴辣椒水壓制　「從警車跳下」躲到酒店

▲陳男從警車上跳下，逃往附近的酒店內躲藏。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄苓雅區26日凌晨4點多傳出一起酒駕自撞，警方到場處理後看見肇事車旁站滿了多名男子，身上更帶著濃厚酒氣，上前詢問駕駛後，旁邊的友人竟推擠警察，雙方發生激烈口角，好不容易將肇事男子被押上車帶回偵訊後，肇事男竟趁隙跳車躲進附近的一家酒店中，大批警力追了上去，並將男子從酒店內拖出來上銬逮捕。

▲警方處理酒駕自撞，陳男的友人不斷向警方叫囂。（圖／記者洪正達翻攝）

警方表示，凌晨在苓雅區四維、仁德街口發生民眾開車自撞人行道分隔島，造成車輛車頭受損，警方發現後立即下車查看，不過因其圍觀朋友眾多，警方即啟動快打部隊及線上優勢警力趕赴現場支援，員警在現場了解後發現，該車有4名男子均站立車旁，其中1名男子渾身酒氣在現場叫囂，為防止事態擴大，其中1名已被逮捕，但另名陳姓男子拒絕配合並激烈反抗，員警最後噴灑辣椒水後才將2名男子壓制。不過，其中1人被巡邏車帶走途中竟跳車逃逸，員警沿路追補到附近的酒店，並在該店員工協助下，聯手將該男壓制上銬帶回派出所，經了解後，該名逃跑的男子就是酒駕肇事者。

▲▼陳男跳車逃進酒店，仍遭優勢警力追上並上銬逮捕。（圖／記者洪正達翻攝）





警方漏夜偵訊後，將陳男依刑法《妨害公務》、《公共危險罪》送辦，而孫男則因在現場叫囂、抗拒員警盤查，涉嫌妨礙公務送辦。

▲陳男駕駛的休旅車右前方撞爛。（圖／記者洪正達翻攝）

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