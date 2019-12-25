喜劇演員酒駕！新生高架自撞「BMW車頭全毀」　副駕擺半支威士忌...落跑躲公園

記者邱中岳、戴若涵／台北報導

台北市新生高架25日凌晨2時許發生一起車禍！一名男子開著BMW X3行經該路段時自撞護欄，強大的撞擊力道讓車頭全毀，但車上一對男女卻在事故發生後自行離開，事後被發現酒駕。據了解，該名37歲的男駕駛為一名喜劇演員，曾出演電影《黑狗來了》。

▲喜劇演員酒駕自撞護欄，百萬BMW車頭嚴重損毀。（圖／記者游宗樺攝）

事發當時37歲的張姓男子24日與友人聚餐，酒後開車載著34歲的陳姓妻子準備返回住家，由南往北行經新生高架過民族匝道口準備左彎時，卻自撞上外側護欄，車頭當場撞爛，保險桿整根掉落，車身嚴重受損，路過民眾驚見趕緊報警處理。

▲▼張男酒駕後下車落跑，被警方在附近公園發現身影。（圖／記者游宗樺攝，下同）

警方獲報到場卻發現，車內空無一人，副駕駛座上則留有一支喝過的威士忌，趕緊在附近搜尋駕駛行蹤，才在下橋處附近的823砲戰紀念公園發現一對男女，確認為肇事車輛駕駛及乘客。

經酒測過後，張男酒測值高達0.86，陳女酒測值則為0.13，過程中陳女還一度向警方謊稱是她駕車，但經進一步詢問之後，張男才坦承酒駕，訊後被依公共危險罪送辦。據了解，張男曾出演黑色喜劇電影《黑狗來了》配角，如今卻爆出酒駕，形同自毀星路。

▲▼張男副駕駛座上還有一支喝了一半的威士忌，事故現場滿目瘡痍。（圖／記者游宗樺攝，下同）

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