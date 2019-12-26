尿尿、抽煙就是不想吹　男酒駕撞工程護欄竟還想耍賴

▲王男酒後駕車，撞上工程護欄後卻不願意接受酒測。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市南港區26日0時許，一名男子酒駕行經忠孝東路七段，休旅車衝撞前方施工護欄，差點將指揮交通的義消給撞飛，現場人員發現立即報警。警方到場要求男子下車，並對他進行酒測，發現酒測值超標，於是立即將他上銬帶回，而施工單位將會對他求償被撞壞的護欄維修費用。

南港區忠孝東路七段26日清晨進行道路開挖工程，工程人員在工地週邊設立護欄、警示燈，同時由義交在場協助指揮交通，孰料一輛深色休旅車疾駛而來，差點撞上義交，所幸義交即時跳開閃過並未受傷，但護欄卻遭車輛撞壞，休旅車撞上護欄後繼續往前行駛約20公尺才停下。開車的王男下車見到義消上前要幫他熄火，竟腦休成怒要上前打人，所幸警方迅速到場。

▲王男藉口想喝水、抽菸，就是不想做酒測。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方到場，發現王男身上有濃濃酒味，要依法對他進行酒測，但他卻數度推託，不但謊報身分證字號，還要求喝酒抽煙，甚至一度要求小便，醜態百出，最後在警方警告他涉及酒後肇事，無法避免酒測責任，若未接受現場吹氣酒測可被帶往醫院抽血檢驗，王男見躲避不掉，只好配合吹氣，酒測值竟高達0.6，警方立即依違反公共危險罪，當場將他上銬帶回。

▲忠孝東路七段清晨進行道路工程。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方將王男帶返所內，並將他的車輛扣走，待他酒醒後製作筆錄調查事故原因，訊後將依公共危險罪移送法辦，並負責撞壞工程護欄的相關賠償。

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