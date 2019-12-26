越走越心驚！花蓮男山區散心迷途　警沿路大喊40分鐘找到人

▲員警沿途不斷用喊聲、哨音及燈光搜尋，最後在荒無人跡的岔路上找到迷路的蕭男。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮一名男子因工作不遂心情不佳，日前駕車至卓溪鄉太平村山區散心時，在夜間迷失方向受困山區，所幸男子趕緊報警求援，花蓮縣警察局玉里分局中平派出所接獲報案後，順利在晚間約22時找到人並護送下山。

中平派出所副所長高俊和表示，當天夜間21時15分許，接獲蕭姓男子（53歲）報案稱：「迷失在卓溪鄉太平村太平部落山區」。經了解，蕭男因工作不順遂，心情不佳，便獨自一人駕車駛往山區舒壓，在夜已深欲下山返家時，遭山區錯縱複雜的山路迷惑，而受困山區。

▲蕭男表示，好像鬼打牆就是找不到路，越開越心驚。

派出所接獲通報後副所長高俊和、警員徐藝熒兩人即刻上山搜救，經與蕭男維持通訊，並沿途不斷用喊聲、哨音及燈光漸進確認對方位置，搜尋了40分鐘許，最後在山區一條荒無人跡的岔路上找到迷路的蕭男，順利將人車帶下山。

▲員警護送蕭男平安返家。

蕭男表示，在山區散心完欲開車下山時，不知為何，怎麼開就是找不到下山的道路，越開心越驚，彷彿鬼打牆一樣，不知如何是好，幸好在派出所員警的熱心及迅速的協助之下，讓他人車平安返家，真的非常感謝辛苦的波麗士大人。

分局長呂育騰表示，在夜間視線不佳、雜草叢生且道路崎嶇的山區迷路受困山區時，應該在原地安全或明顯處等待救援並保存體力，切勿自行離開，以免發生危險。

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