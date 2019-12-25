錢莊老闆哀求：有話好好商量！員工仍「狠殺焚屍8hrs」埋農地...檢起訴3人

▲新北一名錢莊老闆遭3員工殺害焚屍。（資料圖／記者游芳男攝）

記者陳雕文、戴若涵／新北報導

新北市一名經營錢莊的52歲施姓老闆發現帳目數字有漏洞，懷疑是底下幹部動手腳，放話徹查，孰料，卻因此引來殺機，在住處遭3名幹部持刀砍殺。3人再將他載往宜蘭焚屍8小時並掩埋毀滅跡證。新北地檢署25日依殺人、毀壞屍體等罪，將3人起訴。

起訴指出，施姓老闆在新北市泰山區經營錢莊，唐男、江男、陳男等3人因覬覦施姓老闆的公司財產，加上先前曾因放款業務處理上常有口角爭執，沒想到唐男因此起了殺心，5月間向江男、陳男提議一起殺害施姓老闆，並計畫殺害對方後以焚燒方式處理屍體。

到了6月16日下午3時許，唐男等3人向施姓老闆佯稱要繳回120萬元的現金回到公司，還隨身攜帶25公分長的水果刀，期間唐男與施姓老闆發生口角，他隨即拔刀朝對方腹部猛刺一刀，江男見狀上前環抱施姓老闆，陳男見施姓老闆不斷掙扎，也拿出開山刀朝他後頸部揮砍1刀，再猛刺其腹部1刀，當場鮮血四濺。

▲3名員工密謀殺害老闆，犯案後還清理現場，相當冷血。（資料圖／記者游宗樺攝）

施姓老闆遭刺殺後，邊掙扎邊哀求3人，「有話好好商量」，卻仍因無法掙脫當場倒地身亡。接著3男分頭購買清潔用品，將案發現場清理乾淨，並用大型垃圾袋將施姓老闆屍體裝入行李箱，外頭還套上一層紙箱，再放入後車廂內，運屍到陳男位於宜蘭的老家空地。

3人17日凌晨1時許至2時許抵達宜蘭後，還購買烤肉用品，假裝生火烤肉，點火引燃屍體，見木炭用完但屍體還未完全燒毀，還留1人再現場添加木頭、把風，其他2人則到羅東購買木炭，燒到隔日清晨才埋屍。

3人作案後還帶著施姓老闆的2支手機出門，並回覆手機訊息，讓施姓老闆的家屬以為他還活著躲避查緝，但整起事件仍曝了光。

新北地檢署偵結，認為3人僅因覬覦施姓老闆得公司財產及因帳目問題與施男發生口角爭執，在案發前就多次討論要如何殺人，足見殺人犯意堅定，犯案後還打電話給施姓老闆的家屬、清理作案現場，企圖誤導偵辦方向，唐男還在偵訊時避重就輕，雖然一度坦承犯行，但又改口否認有殺人犯意，犯後態度不佳，依殺人罪、毀壞屍體罪起訴3人，並建請法官從重量刑。

▲新北地檢署依殺人等罪起訴3人，並建請法院從重量刑。（資料圖／記者游宗樺攝）

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