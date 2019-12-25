手機壞掉！國一生持刀猛刺同學手、頸　母嚇壞：再深一點就再見

記者陳豐德／新北報導

新北市一所國中校內24日發生一起砍人案件，一名國一生阿豪（化名）因為手機壞掉情緒不穩，下課時拿水果刀猛砍經過的同學3刀，其中一刀傷及脖子，險些就要奪命，被害人母親嚇得表示雙方也無結怨，不明白為何發生這種事，校方則強調會加強輔導該名學生，避免類似案件再次發生。

▲國一生情緒不穩持刀刺傷同學脖子及手指、背部。（圖／家長提供）



據調查，阿豪與被害人阿傑（化名）是國中的同班同學，24日第三節下課阿豪手機壞掉後，坐在位子上情緒相當不穩，突然拿出一把水果刀，看到阿傑經過時，突然朝他手部砍了1刀，隨後又朝頸部及背部猛刺2刀，阿傑嚇得趕緊跑到導師辦公室求救，差一點就要傷及致命部位，送醫後所幸沒有生命危險。

阿傑母親受訪時痛批「脖子那刀再深一點，我小孩就再見了耶，真的是很扯！」阿傑右手3隻手指頭都受傷，傷及肌腱及神經，母親強調孩子與對方平時並無交集，無緣無故就被砍，由於內心驚恐受創，短時間內會暫時請假，等內心平復後再去上學。

校方則表示，阿豪為本校輔導個案，本校已協請本市輔導諮商中心協助，共同輔導學生，並立即校安通報，針對該班家長發安心文宣，也親自致電該班家長代表說明學校作為，同步向七、八年級導師說明，後續會針對該班啟動團體輔導以穩定孩童心理。

▼阿傑手指被劃傷傷及肌腱及神經。（圖／家長提供）



►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

►殺彎失敗驚悚影片曝！泰山重機騎士跨雙黃線遭貨車輾過 送醫搶救身亡

►想搖我男友？8+9妹不爽情敵亂叫「寶貝」竟集體霸凌 全慘遭肉搜關版

►舊手機成汽車之眼！1個APP升級Level2.5自動駕駛「秒省3萬元」