才剛出獄又偷3500元新鞋再判拘　他嘴硬：舊鞋比較新！

▲男子出獄後再犯行！直接「舊鞋換新鞋」且未結帳就溜，遭判處拘役30日，可易科罰金3萬元。（示意圖／Pixabay）

記者孫于珊／台北報導

一名67歲鄒姓男子下午2時許前往台北市南京東路上的一家鞋店，看上一雙價值3500元、有海軍勳章圖案的包仔鞋，竟然假借「試穿」名義，行「偷竊」之實！直接把新鞋穿在腳上就快速離去。鄒男落網後，發現他前科累累，而對於此次犯行說法也前後不一，還一度辯稱「他的舊鞋比試穿新鞋還要新」。台北地院不採信其說詞，判處他拘役30日，得易科罰金3萬元，可上訴。

鄒男於2009年、2013年及2014年間，都曾多次犯有詐欺、竊盜、偽造文書等案件，數次進出監獄。直到2018年9月14日徒刑執行完畢出監後，竟又「重操舊業」！鄒男到鞋店後向店員佯稱自己在附近大樓上班，想購買而需試穿鞋子，店員請他填寫會員資料時，鄒男也亂寫一通，然後趁店員忙碌、不注意之際，把自己的舊鞋留下，穿上新鞋未結帳就步出店外離去。

鄒男事後否認犯行，於警詢時先辯稱，當時他發現身上不夠錢，然後師父臨時說有案子，他就「忘記」把鞋還給店家即離開；但偵查中又改稱：當時他身上有帶4000元現金，一時心急才把新鞋穿走，直到回中壢才發現，但覺得自己原本的鞋是全皮的，比試穿的新鞋還要新，所以才沒回到店裡歸還。

至於會員資料上的姓名、地址、電話、生日等資料亂填，涉嫌「提供不實資訊給店員以便行竊」一事，鄒男辯稱「因為對方好像要做業績，他本來就說這有個資不想留，後來就隨便留」等語。

法官認為，鄒男的說法前後不一，一下說自己的舊鞋比店家的新鞋還新，一下說自己穿錯鞋，但卻又未返回店內拿回舊鞋，顯然有違常情，因此認定鄒男的話不足採信！審酌鄒男為累犯，加上未賠償店家等一切情狀後，依竊盜罪判他拘役30日，可易科罰金3萬元。

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