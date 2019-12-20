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假進農業肥料竟成做成香菸　刑事局直搗私菸工廠扣3億菸品

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▲▼刑事局中打破獲一私菸工廠，查扣成品原料市值3億。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲刑事局中打破獲一私菸工廠，查扣成品原料，市值3億。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

刑事警察局中部打擊犯罪中心20日宣布偵破一私菸製造集團，集團竟進口只能製成農業肥料的「菸葉下腳料」，加工製成自創7個品牌香菸，再低價販售牟利，初估成品及原料市值高達3億元。警方除依詐欺等罪嫌將張姓主嫌等9人送辦外，也將追查上下游，並呼籲民眾勿購買劣質私菸，以免省荷包卻傷身。

刑事局中大偵六隊第三隊日前獲報，54歲張姓男子本身已有製銷私菸前科，竟重操舊業，從國外分批進口菸濾嘴、捲菸紙、製菸器械，再進口原本要拿來做農業肥料的菸葉下腳料，製造劣質私菸。該集團更自創7種品牌菸，裝盒封膜，包裝精美，其中五星品牌名為「FIVE STAR」，頗有日本知名品牌「七星（SEVEN STAR）」味道，但又規避仿冒觸法問題。

▲▼刑事局中打破獲一私菸工廠，查扣成品原料市值3億。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲刑事局中打破獲一私菸工廠，現場堆滿裝箱的劣質私菸。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼刑事局中打破獲一私菸工廠，查扣成品原料市值3億。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲私菸工廠自創品牌，再低價販售牟利。（圖／記者李忠憲翻攝）

中打會同保三總隊第一大隊組成專案小組調查，發現該集團工廠分處桃園、台中、彰化，分散風險，經數月蒐證後，本月16、17日會同財政局菸酒管理科人員兵分多路，除逮捕張男等9人，也查扣製菸機器、五星香菸2萬9千多包、散裝捲菸63箱（每箱9千支），及可製成750萬包香菸的劣質菸草、菸絲原料共34公噸，若以每包販售40到60元價格換算，初估市值高達3億元。

警方表示，該集團使用的菸草下腳料就是菸草採收過程中除去鮮菸葉以外的腳葉、腋芽、煙莖等。由於這些原料無法進行捲菸加工，通常用來製造農業肥料。現場查扣的這些劣質菸光燃燒就有刺鼻臭味，明顯摻加不明化學物品。

▲▼刑事局中打破獲一私菸工廠，查扣成品原料市值3億。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼私菸工廠內製菸機器應有盡有，原料堆滿廠區。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼刑事局中打破獲一私菸工廠，查扣成品原料市值3億。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼刑事局中打破獲一私菸工廠，查扣成品原料市值3億。（圖／記者李忠憲翻攝）

據了解，該集團將製成私菸後，以低價傾銷坊間檳榔攤、夜市、工地福利社、或外籍移工聚集場所。以每包40元來計算，跟市面上最便宜的菸一包70元相較已有明顯價差，讓想抽菸又沒那麼多錢買正牌菸的民眾解癮。由於菸品所含焦油、尼古丁及菸鹼等化學物質含量不明，且未經合法檢驗，民眾的身體健康受到影響恐難以想像。

警方除依詐欺罪及菸酒管理法罪嫌將張男等9人移送法辦，將再追查上下游，釐清私菸流向，以保護民眾健康。

財政局菸酒管理科表示，合法菸品每包含菸捐、菸稅完稅後為57.5元，裁定合理售價在65元以上，但這些私劣菸未經完稅低價販售，最重可裁罰1000萬。

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