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社會 社會焦點 保障人權

「裡面有過世奶奶給的玉珮」孫皮夾放桌上被偷　賊：扔路邊找不回

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

新北市一名男子日前和女友前往三重某咖啡廳，沒想到只是去上個廁所，裝有奶奶遺物的皮夾就被陳姓竊賊偷走，讓他急得趕忙報案求助。然而，陳男落網後坦承行竊，只是皮夾連同受害者奶奶留下來的玉珮，事後已隨手丟棄在路邊，找不回來了。

奶奶遺物玉珮裝皮夾被偷，孫急求救。（圖／翻攝自東森新聞）

▲陳男一進到店裡就開始講電話裝忙。（圖／翻攝自東森新聞，下同）

在店家的監視器畫面中，陳男當天穿著紅色上衣，一進到店裡就拿著手機講電話，試圖裝忙降低店員和其他顧客的戒心，這時，穿著黑衣的受害者起身從座位走去廁所，他立即鎖定目標，將對方放在桌上的皮夾收進自己的口袋，隨即離去。

根據《東森新聞》報導，受害者返回座位發現皮夾不見了，焦急報警並表示，皮夾裡放有過世奶奶留給自己的玉珮，對他來說意義重大，希望可以找回來。而警方在店家積極協助下，很快就在事發隔天逮到偷竊的陳男，無奈他表明自己得手之後，就將皮夾裡值錢的東西拿走，其他的則隨手丟棄在路邊，已經找不回來了。

奶奶遺物玉珮裝皮夾被偷，孫急求救。（圖／翻攝自東森新聞）

▲受害者（走道黑衣男）起身離開座位，走向廁所。

其實，有多次竊盜前科的陳男2005年在松山機場犯下首起搶案，接下來的14年內不斷犯案，上個月才在士林夜市偷走攤商裝有10萬元的包包，光是今年上半年就被警方查獲72起竊盜案，後來為了避風頭跑去高雄，最近這兩個月才回到台北，並陸續犯下14起案件。

雖然最後沒有成功找回奶奶的遺物，但受害者仍很感謝警方積極協助，迅速逮捕這名慣竊，免得還有更多無辜的人受害。

▼陳男在台北、高雄地區至少涉及86起竊盜案。

奶奶遺物玉珮裝皮夾被偷，孫急求救。（圖／翻攝自東森新聞）

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