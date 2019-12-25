政見會／「沒任何模糊空間」！韓國瑜：台灣最大軍事威脅非常清楚

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜日前接受網路節目《博恩夜夜秀》專訪，主持人詢問「哪個國家最危害台灣安全」，並要求說出國家名稱，韓國瑜先是微笑後，隨後才給予回應。韓國瑜25日受訪表示，「我講得很清楚，台灣70年來最大的軍事威脅非常清楚，沒有任何空間！」

韓國瑜在《博恩夜夜秀》上表示，在九二共識基礎之下，要維持自己的主權，台灣叫中華民國，在聯合國裡對岸叫「中華人民共和國」。他強調，要維護台彭馬聲明財產的安全，要維持自己的主權，要「和氣生財」，跟全世界做朋友作生意賺錢，「和」這個字非常重要。

韓國瑜在節目向觀眾溫情喊話，各位親愛的台灣同胞，台灣人熱情善良好客，希望2020之後，台灣同胞可以團結，要心手相連一起打拚，一起讓下一代更強壯更有競爭力、生命力，不能在彼此惡鬥下去，要開創台灣美好的未來，台灣加油。

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