政見會／韓國瑜：特偵組要查總統貪污　若進牢每天含一口「豬膽」

記者徐政璿／台北報導

2020總統大選第二場電視政見發表會25日14時登場，總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜三人較勁各項政見。針對蔡英文質疑特偵組，韓國瑜在第三輪發言時抨擊，蔡英文遇到問題往上推，推給前朝，往下推，推給國民黨縣市長，往左推，推給中國大陸抵制，往右推，推給國民黨。

韓國瑜表示，特偵組是針對立委、部長、總統、副總統的貪污查辦，為什麼把蔡英文扭曲成政黨之爭，蔡英文時常自己在閃避，沒有辦法面對全面性，沒從人民角度，整個思維還是在政黨之間的攻防。

韓國瑜再度強調，如果他貪污，他會跟典獄長講，一天只給他一頓飯，也拜託像是勾踐一樣，每天要含一口豬膽，每天早上讓他嚐一下豬膽，「怎麼能貪汙？」

韓國瑜說，當總統一定要看人民過得好或不好，苦或不苦，而不是像蔡英文一樣，用政黨之爭閃躲問題。

其他人也看了這些...

►蔡英文：韓國瑜坐在浴缸卻當大海 不懂經濟仰賴633舊團隊

►韓國瑜批蔡英文被陳菊架空 執政四年「苦、茫、翻、亂」

►民進黨強推反滲透法 宋楚瑜斥如麥卡錫主義

其他熱門新聞...

►2019代表字「亂」 蔡英文：因韓國瑜背棄市民選總統所引起

►「總統被貪官汙吏包圍」韓國瑜轟蔡英文：妳當網軍是199吃到飽嗎？

►蔡英文反擊空汙謠言：中火是國民黨蓋的 燃煤量一年1800萬噸

►超越藍綠，就靠她了