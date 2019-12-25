韓國瑜12/29台中造勢晚會卡司出爐　不畏嘲諷仍合唱《隱形的翅膀》

▲韓國瑜29日將在台中市舉辦大型造勢晚會。（圖／韓國瑜競總提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨總統候選人韓國瑜29日將在台中市舉辦一場超大型「國政領航、台灣富強」造勢晚會，這場號稱50萬人的大會，包括從新竹縣到嘉義市7縣市首長及各縣市立委候選人都輪番上台，韓國瑜則是壓軸，在晚間9點20分致詞20分鐘，最後是大合唱，曲目中依然有《隱形的翅膀》，顯然韓競辦不予理會網友們對韓嘲諷「隱形的市長」。

▲造勢晚會初稿出爐。

台中造勢晚會29日從下午3點就開始預演和彩排，6點才正式開始直到10點，地點位在市政路、黎明路、馬龍潭路、龍富路五段之間的草地，韓競辦也已提出路權申請，從28日中午12點到30日中午12點，管制路段包括馬龍潭路全線、龍富路五段全線，黎明路北往南道路、市政路機慢車道。

▲韓國瑜29日將在市政路、黎明路口舉辦大型造勢晚會。（圖／記者鄧木卿攝）

晚會由利菁、郭子乾主持，包括苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱、新竹縣長楊文科、嘉義市長黃敏惠、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、台中市長盧秀燕等7縣市長輪番上台；各縣市立委候選人也都一一上台自我宣傳，此外，前台中市長胡志強、大甲鎮瀾宮董事長顏清標也在助講名單內。

在縣市長、立委候選人上台致詞之間也穿插歌手演唱，包括演唱《無敵鐵金剛》的87樂團、《我和我追逐的夢》的周治平、《得意的笑》、《愛江山更愛美人》的李麗芬等人。

晚間9點開始則是晚會最高潮，朱立倫、張善政致詞完，最後由韓國瑜壓軸致詞20分鐘，最後是大合唱，曲目包括《隱形的翅膀》、《快樂的出帆》、《等一個人》等，韓辦對於日前網友改編過、嘲諷「隱形的市長」毫不在意。

國民黨台中市黨部主委顏文正表示，這是初步規劃，細節也有可能再變動，至於晚會主軸則是以反空污為主，由中部7縣市上台向製造空污的台中火力發電廠發出怒吼，要求減少生煤量，還給中部人一個健康無虞的生活環境。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來