搭載F-35B！日本決心改造「出雲號」變真航母　通過史上最高防衛預算

▲日本已經下定決心，要把出雲級直升機航母，改裝為真航母。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

日本內閣上週五批准了2020年財政年度，創紀錄的防衛預算5.31兆日元（折合新台幣約1.46兆），其中包括改裝日本直升機航母「出雲號」變真航母，採購美國隱形戰鬥機，以及為可能開發日本自己的戰鬥機項目的研究提供資金。

據《美聯社》報導，日本首相安倍晉三就任以來，連續7年增加國防預算，成漲幅度為13%，但這筆預算還須等待議會批准，倘若以5.31兆日圓的金額通過，比起2019財政年度的國防預算則是增加1.1%。

▲預算草案中，最昂貴的項目是採購F-35B。（圖／路透社）

預算草案中最昂貴的採購項目之一是購買洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司的F-35隱形戰鬥機。根據2020年預算計劃，日本將以793億日元（約合新台幣218億）的單機價格購買6架F-35B隱形戰鬥機，F-35B的特色在於能夠完成垂直起降，這6架是日本未來幾年計劃購買的42架F-35B中的第一批。

報導稱，購買昂貴的美國武器，有助於減少日本對美國的貿易順差，這是華盛頓方面的所關注的重點之一，但這在日本國內引起了擔憂，擔心它會阻礙日本羽翼未豐的本地軍事工業發展。

2020年預算草案中還包括撥款280億日元（約新台幣77億），用於研發日本新一代戰鬥機，以取代預計將在2030年左右退役的F-2戰鬥機。日本防衛省官員說，日本計劃開發自己的發動機，但也在考慮與美國和英國共同開發其他一些零件，以提高兼容性，更多細節將在明年決定。

日本還計劃以93.7億日元（約新台幣25億）的價格購買3架F-35A戰鬥機，並採用進口零件、在國內進行組裝的方式，而不是進口成品，主因在於進口成品成本較高，而且透過組裝的方式，有助於提升日本在研發戰機方面的相關技術。

為了容納F-35B戰鬥機，從明年開始，日本防衛省將花費31億日元（約新台幣87億）改造兩艘直升機航母之一的「出雲」號，主要在於改裝耐熱飛行甲板與新型導航燈，另一艘直升機航母「加賀」號將在稍後進行改造。

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