南韓浦項鋼鐵廠房爆炸！5人輕重傷送醫　100m外吊橋狂晃

▲ 行經大橋的駕駛行車記錄器拍下爆炸濃煙。

記者陳宛貞／編譯

南韓最大鋼鐵製造商「浦項鋼鐵」（POSCO）位於全羅南道光陽市的製鐵廠今（24）日下午約1時14分（台灣時間中午12時14分）發生爆炸意外，造成5名員工受到輕重傷，已經送醫治療。消防當局在2時左右撲滅火勢，目前仍在處理殘火。

《韓聯社》報導，光陽製鐵廠發電設施內部以5分鐘為間距發生2次爆炸，傳出巨大聲響與濃煙。爆炸威力導致100公尺外通往麗水工業園區的吊橋「李舜臣大橋」上都感覺得到搖晃，爆炸產生的工廠殘骸也散落在道路上。

▲ 爆炸殘骸飛到橋上。

消防當局隨即出動27輛消防車及207名人力，展開滅火工作，一度封閉李舜臣大橋，也呼籲附近居民多加小心。目前事發現場還佈滿濃煙及煙灰，難以靠近。

初步調查顯示，此次爆炸是在對未啟動的廢熱發電機進行實驗時突然發生。浦項鋼鐵及消防當局預計確認油管等設施是否有漏油，以調查詳細事發原因。

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