安倍及文在寅15個月來首次峰會！　約定「多見面」談徵用工案及出口管制

▲ 這是文安第6次會面，也是去年9月聯合國大會場邊會談以來，睽違15個月的峰會。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

日韓貿易戰持續數月，近來終於出現轉機。日本首相安倍及南韓總統文在寅今（24）日以第八次中日韓領導人會議為契機，在中國四川成都舉行睽違15個月的日韓領袖峰會，商討出口管制及二戰徵用工案判決等問題。

根據南韓青瓦台發言人高旼廷說法，文在寅在會中表示，希望日本對南韓出口政策能夠恢復到7月加強管制以前的水準。安倍對此則回應，「我聽說出口管理政策對話正順利進行。就透過出口貿易當局間的對話解決問題吧。」

安倍在會中表示，日本與南韓是鄰國，也都認為兩國關係非常重要，「以對話解決問題吧。」文在寅回應，將與安倍一同敦促實務會議順利且快速進行，也希望這場睽違已久的峰會能為期待透過對話解決問題的國民帶來希望。

安倍說明，日本已經放寬出口限制。文在寅表示，「日本主動採取措施的確算是有所進展，展現出透過對話尋找解決方法的誠意。」

針對點燃日韓紛爭的二戰徵用工案，二位元首再度確認雙方立場差異，但都認為有必要持續對話。文在寅堅持既定立場強調，行政部門無法介入司法部門的判斷；安倍也堅稱，此問題早在簽署《日韓請求權協定》時解決。但為盡早解決此問題，二人皆認為應該經常會面。

文安二人雖談及出口管制完全鬆綁的時機與《軍事情報機密保護協定》（GSOMIA）問題，但確切日期沒有定論。青瓦台人士對此則表示，「二位元首有交換意見，但內容無可奉告，具體事項還需待日後討論及協商。」針對決定GSOMIA延長與否的期限，該名人士說明，「雖然不能透露具體的期限，但不會無限期延長。兩國都認為，要在一定期間內解決問題。」

二位元首針對近來漸趨緊張的朝鮮半島情勢交換意見，強調日韓與中日韓間會緊密互助與溝通。安倍為北韓綁架日人問題請求文在寅的支持與幫助；文在寅則表示，將繼續支持日本的努力。至於2020年將登場的東京奧運，二位元首對體育及人文交流的重要性達成共識，將努力打開兩國國民對彼此的心門。

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