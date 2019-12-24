台南市議會慶賀就職1週年　報佳音共度平安夜

▲台南市議會第3屆議員就職滿1週年，24日晚上在議會廣場舉辦就職週年暨報佳音晚會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會第3屆議員就職滿1週年，24日晚上在議會廣場舉辦就職週年暨報佳音晚會，郭信良議長、林炳利副議長與多位台南市議員到場，前行政院長游錫堃、黃偉哲市長及陳亭妃立委也以神秘嘉賓之姿現身，與民眾共度平安夜，場面溫馨熱鬧。

郭信良議長指出，第3屆議員就職這1年來，為民服務、監督市政不遺餘力。在上半年定期會審議了市府2018年決算，而在剛閉幕的第2次定期會中，議會通過了2020年度預算，以及各項墊付款案及市府提案。1整年下來，光是通過的墊付案金額就超過124億元。



郭信良議長說明，市府2020年度總預算歲出編列了1005億元，是近10年來最高的歲出預算，而且由於歲入歲出的短差，預計舉債59億元。雖然市政府說明這是配合中央前瞻計畫及其他必要支出，但由於預算規模龐大，為免債留子孫，57席議員個個對預算嚴格把關，希望讓市民繳納的稅金都用在刀口上，非常用心。

郭信良議長表示，為了慶賀第3屆議員就職1週年，議會發揮巧思，和長老教會台南中會合作，透過聖誕夜報佳音的活動，讓以往制式化的就職週年活動有截然不同的氣氛。郭議長說，今年市府的跨年晚會改在附近廣場舉辦，串連到議會的燈區，正可以一起帶動台南觀光，也象徵府會一家親。

郭信良議長特地感謝台南市大台南不動產開發商業同業公會、台南市不動產開發商業同業公會、聖為企業股份有限公司，以及香草園生活事業股份有限公司贊助，讓議會周遭得以布置可愛的小雪人與雪橇燈飾，以及施放超過3分鐘、讓人看得目不轉睛的煙火秀，更有禮品豐富的摸彩。議會還準備了蟋蟀作為贈送給小朋友們的禮物，初次看到蟋蟀的小朋友們都大感驚奇。

台南市議員呂維胤、林美燕、陳怡珍、尤榮智、許至椿、穎艾達利、盧崑福、李中岑、林阳乙、郭鴻儀、陳昆和、周麗津、吳禹寰、趙昆原、杜素吟、李啟維、蔡旺詮、周奕齊、方一峰、陳碧玉、洪玉鳳、黃麗招、林志聰等議員一同出席，鄭佳欣議員則由服務處代表前來。

台南市議會廣場美麗的聖誕燈節布置將一直維持到元宵節後，週一到週四亮燈時間到晚上11時，週五到週日則到晚上12時，歡迎市民朋友攜老扶幼到議會廣場欣賞，共享節慶氣氛。