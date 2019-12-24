　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《82生的金智英》作家2月將來台！　2020台北國際書展吹韓風

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲2020台北國際書展。（圖／記者嚴云岑攝）

▲《82生的金智英》作家2月將來台！2020台北國際書展吹韓風。（圖／記者嚴云岑攝，下同）

記者嚴云岑／台北報導

第28屆台北國際書展將於2020年2月4日至9日在世貿一館、二館開展，此次參展主題國韓國將以「K-Style」為主題，除了展出韓國暢銷書外，也有12位重磅作家即將來台。其中包括引起許多女性共感的《82年生的金智英》作家趙南柱，世越號文學開端、《謊言》作者金琸桓等，都會在展期舉辦分享會，與讀者直接交流。

台北書展基金會今（24）日舉辦「2020台北國際書展」展前記者會，邀請首爾書協會長、韓國出版人會議副主席朱然鮮出席，介紹K-Style的參展主題與亮點。

請繼續往下閱讀...

朱然鮮提到，台灣是繼中國大陸之外，韓國文學的第二大翻譯文學輸出國，2017年有591本書籍在台出版，今年也有更多書籍在台出版中。而在台灣出版的書籍中，以兒童文學225本佔大宗，其次為家庭醫學77本、文學24本、其他30本等。他推測，韓國書籍在台灣受歡迎，可能與台韓有相似的社會環境、議題有關。

▲2020台北國際書展。（圖／記者嚴云岑攝）

▲首爾書協會長、韓國出版人會議副主席朱然鮮。

朱然鮮表示，韓國為2020年書展主題國，參與出版社也從今年的7間大幅增長到29間，另有12位作家將來台與民眾見面，除了《82年生的金智英》作家趙南柱外，亦有創作《我有破壞自己的權利》的作家金英夏，以《祥子的微笑》獲獎多數的新生代作家崔榮恩，《謊言》作者金琸桓，《三十的反擊》作家孫元平等。

另外，來台作家中，還有《野獸男孩》電影原著小說《我曾是皮條客》作家蘇在沅；以《尋寶記》暢銷全球的漫畫家姜境孝；創作《漫畫昆蟲笑料演化史》的作家金渡潤；韓國插畫家蘇西・李（Suzy Lee）、薛智（Seol.zzi）、慶惠媛等；以及詩人朴濬。每位作家都有至少1場的見面會，與台灣讀者分享創作歷程，甚至現場繪製漫畫作品。

▲2020台北國際書展。（圖／記者嚴云岑攝）

▲2020年台北國際書展舉行展前記者會。

朱然鮮受訪時表示，此次韓國主題館暫定以「首爾公寓」為形象設計，象徵著在韓國在短時間現代化，經濟成長帶來的都市型態，展場除了12為作家作品外，也會一併展出2018至2019年間，在韓國暢銷的25本書籍與漫畫。

另外，台灣近年來也有不少文學作品，如吳明益《天橋上的魔術師》、王定國《敵人的櫻花》等被翻譯成韓文上市，屆時也會展出10本文學作品的譯本，讓國人一窺台韓文學排版與設計的差異。

▼書展會場也會展出台灣翻譯成韓文的書籍。

▲2020台北國際書展。台灣文學韓國翻譯本。（圖／記者嚴云岑攝）

ET快訊
快訊／台南工人操作油壓機　慘遭「斷頭」屍首分離
耶誕城求婚「女友踹飛眼鏡」…誤會糗大　結局甜翻了！近視哥笑：
潘恒旭喊12月辦高雄麻將大賽　今證實「取消不辦了」
韓國瑜29日台中造勢宣稱「50萬人」　數學老師：場地才8公頃
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

噁心頭暈昏迷！她爬七星山「高山症」大爆發　黯然取消西藏行

南投「白湯圓」驗出最毒防腐劑　去水醋酸大量食用恐致腎損傷

每天狂烙10次！嬤肺炎住院「染超強細菌」⋯餵孫女屎竟奇蹟救命

每天烙5次...1個月狂掉10KG　22歲男確診克隆氏症「聽吃飯就怕」

無症狀甲狀腺結節近5成...嚴重恐癌變！　醫：脖子摸到硬塊快就醫

70歲嬤「骨盆痛」到難眠　原因恐出在年輕時「自然產」挨的那一刀

半夜抽筋是「缺鈣」？　專家點出6大原因：肌肉疲勞也會！

小腹凸起當發胖！她經痛失眠驚見「囊腫塞爆子宮」...腫成籃球大

有你嗎？遺屬年金「追溯給付」上看7億　符合6條件之一就能領

全台藥品稽查51家違規　屈臣氏「非藥師賣藥」2門市遭罰12萬

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

送餐到補習班！天真童突嗆沒讀好書　他瞬間哭笑不得...網：小孩撿到槍？

《馬爾濟斯之歌變奏版》慶祝聖誕節 全新MV+洗腦旋律網笑：會背了啦

哈孝遠婚禮又累又熱「後悔嗎？」　新郎很會回：後悔太晚娶她惹

柯佳嬿變古惑女自封「安平十三妹」　強壓國中生一拳揍過去...超級兇

老弟假借拍攝「火鍋吃播」惡整姊！　隔壁桌狂找碴...差點打起架她嚇壞

兒子失控哭吼！姐突急叩「4字曝真相」　她低頭叮嚀：安靜了，不哭也不鬧

聖誕節後大變天！跨年再一波冷空氣...北部不妙　周末全台雨「低溫14°C」

遠航復飛民航局仍在審酌「無時間表」　林佳龍：最重結果就是廢證

打賭贏到免費飲料！他藉機加料特調　店員驚呼：第一次做這麼貴的客製飲料

日月潭文武廟4尺「琉璃藥師佛尊」開光大典　浙江碧岩禪寺住持捎來賀詞

日月潭文武廟藥師延壽殿開光大典　4尺「琉璃藥師佛尊」亮相

《82生的金智英》作家2月將來台！　2020台北國際書展吹韓風

泡麵封面藏企鵝！女大生看到出神驚呼「真的有」　網笑：他白天還打網球

把握這三招絕世美照Get！林進、琳妲攜手玫瑰茶教主征服鎂光燈

總經理開Uber賺生活費！服飾品牌「獨身貴族」不再出新品　清庫存撐下去

勞工職災保險保護法今函報政院　勞長許銘春：送給勞工的耶誕禮物

逼外籍囚犯做聖誕卡？浙江印刷廠喊冤：全是中國工人生產！

熱量全500卡↓！超商「爽吃拒胖」6便當大公開...空熱量食物快戒

兒子失控哭吼！姐突急叩「4字曝真相」　她低頭叮嚀：安靜了，不哭也不鬧

過年家庭旅遊玩翻新加坡！傳統舞獅、遊行嘉年華、巨大花燈繽紛炫目

4種面相天生財神臉！　「鼻樑鼻翼好看」命理專家：賺錢輕鬆容易

偏鄉交通便利了！幸福巴士走東河　提前預約1人也發車

扮聖誕老人發糖果給弱勢兒童　顏寬恒：連任後將更重視社福

武昌+漢中聖誕節整併「西門町派出所」　萬華警：持續維護治安

半年瘦40公斤！　小禎被詐騙集團盯上「照片頻遭盜用」

生活熱門新聞

更強14°C冷空氣！巴逢周末雨襲全台

周四午後夏轉冬降8度！濕冷最低溫時間、跨年天氣曝

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

11男女唱歌花1萬9　短裙妹「沒吃沒喝酒」被要求平分

高鐵票根別丟！幸運兒可獲無限搭乘年票

巴逢變強轉中颱「周末全台雨」

教團揭輔大、東吳和逢甲苦經營！

一提親五星級婚宴全男方出！單親媽震驚

小英大贏10倍　3086學生票選總統

氣炸湯圓超好吃！他興奮照做　開蓋見這幕傻眼

元旦「12大新制」懶人包！時薪↑158元啦

Gogoro送保養被刮花　車主聽原因傻眼

白湯圓驗出最毒防腐劑...真相是老闆娘睡過頭

泰國人妖秀！夫妻被拉住「Free~」拍完虧慘

更多熱門

相關新聞

台北國際書展大獎入圍名單出爐

台北國際書展大獎入圍名單出爐

為了呈現台灣年度出版趨勢、表彰華文作品的成就，台北國際書展特別設立「書展大獎」邁入第13屆，今（22日）公布「2020台北國際書展大獎」入圍名單，期望鼓勵台灣原創、繁榮台灣出版，並作為大眾閱讀的指標。

2020國際書展大轉型！擴增展區低於5折

2020國際書展大轉型！擴增展區低於5折

名人加持　書展最後買氣越旺

名人加持　書展最後買氣越旺

台北書展6天展期湧進58萬人次

台北書展6天展期湧進58萬人次

五月天石頭來了　蘇貞昌改參觀路線

五月天石頭來了　蘇貞昌改參觀路線

關鍵字：

82生的金智英2020台北國際書展台北國際書展

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

工科男嫩女友慘遭剁碎　凶宅夜半哭聲頻傳

許老三「跩臉開腿」拍時尚片

獨／謝和弦爆「FB、IG全被鎖」！牽手吻莉婭放閃見家人

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

砸反骨成員雞蛋惹不爽！美麗妄娜：貴圈真噁

龍婆2020年預言公開！亞洲進入「天災肆虐年400人將罹難」

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

Joeman揭密「4不6字原則」變有錢！

更強14°C冷空氣！巴逢周末雨襲全台

玻璃心大叔被嫩妹分手　殘暴割她喉還碎臉

餐點被外送員吃了！丫頭兩邊都不得罪高招處理

曾爆美國學歷造假被停職！46歲主播薛楷莉改當護士

拒付聘金女友墮胎分手！男追打媽媽「重擊頭部致死」

閨蜜吃喜酒「東西半球全開」沒在客氣！空姐新娘炸兇器輸了

更多

最夯影音

更多
日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴
Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面