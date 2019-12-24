▲《82生的金智英》作家2月將來台！2020台北國際書展吹韓風。（圖／記者嚴云岑攝，下同）

記者嚴云岑／台北報導

第28屆台北國際書展將於2020年2月4日至9日在世貿一館、二館開展，此次參展主題國韓國將以「K-Style」為主題，除了展出韓國暢銷書外，也有12位重磅作家即將來台。其中包括引起許多女性共感的《82年生的金智英》作家趙南柱，世越號文學開端、《謊言》作者金琸桓等，都會在展期舉辦分享會，與讀者直接交流。

台北書展基金會今（24）日舉辦「2020台北國際書展」展前記者會，邀請首爾書協會長、韓國出版人會議副主席朱然鮮出席，介紹K-Style的參展主題與亮點。

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朱然鮮提到，台灣是繼中國大陸之外，韓國文學的第二大翻譯文學輸出國，2017年有591本書籍在台出版，今年也有更多書籍在台出版中。而在台灣出版的書籍中，以兒童文學225本佔大宗，其次為家庭醫學77本、文學24本、其他30本等。他推測，韓國書籍在台灣受歡迎，可能與台韓有相似的社會環境、議題有關。

▲首爾書協會長、韓國出版人會議副主席朱然鮮。

朱然鮮表示，韓國為2020年書展主題國，參與出版社也從今年的7間大幅增長到29間，另有12位作家將來台與民眾見面，除了《82年生的金智英》作家趙南柱外，亦有創作《我有破壞自己的權利》的作家金英夏，以《祥子的微笑》獲獎多數的新生代作家崔榮恩，《謊言》作者金琸桓，《三十的反擊》作家孫元平等。

另外，來台作家中，還有《野獸男孩》電影原著小說《我曾是皮條客》作家蘇在沅；以《尋寶記》暢銷全球的漫畫家姜境孝；創作《漫畫昆蟲笑料演化史》的作家金渡潤；韓國插畫家蘇西・李（Suzy Lee）、薛智（Seol.zzi）、慶惠媛等；以及詩人朴濬。每位作家都有至少1場的見面會，與台灣讀者分享創作歷程，甚至現場繪製漫畫作品。

▲2020年台北國際書展舉行展前記者會。

朱然鮮受訪時表示，此次韓國主題館暫定以「首爾公寓」為形象設計，象徵著在韓國在短時間現代化，經濟成長帶來的都市型態，展場除了12為作家作品外，也會一併展出2018至2019年間，在韓國暢銷的25本書籍與漫畫。

另外，台灣近年來也有不少文學作品，如吳明益《天橋上的魔術師》、王定國《敵人的櫻花》等被翻譯成韓文上市，屆時也會展出10本文學作品的譯本，讓國人一窺台韓文學排版與設計的差異。

▼書展會場也會展出台灣翻譯成韓文的書籍。