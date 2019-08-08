2020國際書展大轉型！打造童書新樂園、擴增2F展區低於5折

▲2020國際書展大轉型！打造童書樂園、擴增2F展區低於5折。（示意圖／台北國際書展）

記者林育綾／台北報導

2020年將於2月4日至9日於世貿一館舉行，今（8/8）搶先透露明年書展主題方向與亮點！為了適應世界潮流變化，將進行一波大轉型，以打造「閱讀新風景」為主題，除了將3館併入1館，在1樓設置「童書新樂園」，同時擴增2樓為新展場，破天荒祭出低於5折的書籍價格；另外書展將不限於紙本，還會有更多的活動、體驗，例如可能規劃「夜遊書展」等活動。

第28屆2020台北國際書展以「閱讀新風景」為主題，台北書展基金會董事長林訓民說，明年除了場館規劃將有所變化，書展的型態也會再度轉型，適應世界潮流來改變，書展不限於只有紙本型態，也會有更多的活動和體驗。

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他提到，目前在亞洲民主國家當中，出版市場發展最好的是韓國，他們擅長透過棒球、音樂等活動或網路意見領袖，來帶動不看書的人閱讀。因此今年也將引進「韓國主題館」，期望可以透過它來讓台灣出版業、讀者交流與觀摩。

▲撰寫《82年生的金智英》爆紅的韓國作家趙南柱，將在2020台北國際書展來台！（圖／取自博客來）

台北書展基金會執行長王秀銀也分享，韓國暢銷作家趙南柱的作品《82年生的金智英》在世界掀起話題，講述女權爭議，更計畫拍成戲劇，將由知名韓星孔劉、鄭有美主演，明年台北國際書展也預計邀請趙南柱來台。



▲孔劉、鄭有美將在《82年生的金智英》中演出夫妻。（圖／記者吳睿慈攝、翻攝自鄭有美IG）



林訓民期望，台灣能像韓國一樣，將我們優秀的內容、原創IP銷售出去。而在紙本不斷面臨市場變化的考驗下，國際書展自然要適應新潮流而改變，帶領國內的出版業，期望2020書展增加更多新動力。

至於3館兒童館併入1館，並不是限縮，由於過去兒童館夜間人潮與1館有落差，明年將首度嘗試整合起來，也讓閱讀向下扎根。而現代高齡族增加，未來能也可能增加銀髮族區。2020「第28屆台北國際書展」也即將開始進行徵展報名。