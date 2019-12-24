日媒爆金正恩下令「量產70輛導彈運輸發射車」　北韓1年10月前就準備

▲金正恩被爆一直在準備洲際飛彈試射，日前還揚言要送川普「耶誕大禮」。（圖／朝中社）

記者張靖榕／綜合外電報導

北韓今年頻頻試射飛彈，甚至宣布新開發的彈道導彈試射成功，使得日本、南韓和美國神經緊繃。中朝關係消息人士23日透露，其實早在川金會以前，金正恩就已經下令量產洲際彈道導彈（ICBM）等的配合車輛，有運輸和發射功能。

日本《共同社》引述消息人士報導，金正恩2018年2月早就下令量產運輸起豎發射車（TEL），未來能用作佈署和發射導彈。為此，朝鮮勞動黨軍需工業部旗下的貿易公司，撥款出數千萬美元，向中國等地採購TEL零部件，數量可裝配成70輛。





▲金正恩超大型火箭砲試射，一身勁裝。（圖／朝中社）

消息表示，北韓的TEL主要在平壤北方的「3月16日工廠」進行組裝；美國專家也透過衛星分析出，北韓本月有新建築物竣工，應為工廠擴大建設。

由於量產期間和川金會時間重疊，顯示北韓在無核化談判期間，也同時在秘密強化核與導彈戰力的實力；據了解，美國情報機構似乎也掌握到相同情報，已經在追蹤70輛TEL有多少輛用作搭載ICBM用途以及生產進度。

據消息人士和朝鮮人民軍物資採購的前幹部表示，北韓目前尚無發動機和液壓系統等，因此相關零部件必須依賴中國和海外，不過聯合國2017年已通過相關禁運令，若證實中國企業賣出TEL零部件給北韓，則會違反對北韓的制裁。