高嘉瑜訪郭台銘　陳水扁：沒看過這麼不要臉的候選人

▲高嘉瑜、陳水扁。（合成圖／記者張一中、翁進忠攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委候選人高嘉瑜日前在臉書貼出一張與鴻海創辦人郭台銘的合照，並表示郭台銘最早提出「零到六歲國家養」政策，已獲多方認同與回應。對此，前總統陳水扁24日在影片中痛批，從政這麼久，沒看過這麼不要臉的立委候選人，雖是重話，但連民進黨員都不想投給高嘉瑜。

陳水扁表示，高嘉瑜代表民進黨在內湖南港參選立委，她在台大學生會擔任會長去中國參加一國兩制理論與實踐兩岸論壇，在兩天會議裡，她的心得是兩岸若統一以後，一國兩制不失為一個好選擇，「這樣跟韓國瑜、宋楚瑜接受一國兩制的台灣方案有什麼不一樣」。

陳水扁指出，高嘉瑜竟為了選舉利益去找全台首富郭台銘這位大中國主義者、在國民黨初選輸給韓國瑜還願賭不服輸、沒民主風度的人來為她背書，說要組成挺韓跟非韓陣營的立委大對決。

陳水扁提到，郭台銘原本要跟柯文哲合作，卻「放鴿子」，轉向親民黨，跟親民黨主席宋楚瑜合體造勢，「這個人有什麼原則？也可以國民黨，也可以柯文哲，也可以親民黨宋楚瑜，甚至中間還對蘇煥智的台灣維新黨放鴿子」。

陳水扁痛批，高嘉瑜居然還能跟郭台銘合作，想要拿選票，難怪民進黨台北市黨部主委陳正德也看不下去，「她今天這麼做，她要為自己選舉策略負起責任。」

▲高嘉瑜拜訪郭台銘。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

對於拜訪郭台銘，高嘉瑜日前在臉書說明，郭台銘最早提出「零到六歲國家養」政策，並廣泛獲得多方認同與回應，曾成功讓台北開辦公托的自己希望能採用這項政策，因此，決定拜訪郭台銘；此外，郭台銘除了是科技業大老外，在港湖也有為數不少的員工，等於「直接拜訪許多科技業選民的老闆」，她也請益科技、新創相關的產業政策。

高嘉瑜直言，在這場內湖南港2020立委選戰，跟許多盟友形成「非韓陣線」，「港湖這次立委選舉，就是挺韓與非韓陣營的對決！」，透過大家一起努力，相信結果絕對不會讓民眾失望。

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