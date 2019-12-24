賴清德赴上海稱跟韓進中聯辦不一樣　連勝文：不都是共產黨？

▲連勝文接受廣播節目專訪。（圖／《POP搶先爆》提供）

記者楊蕓／台北報導

針對民進黨將在29日舉辦「下架吳斯懷晚會」，國民黨中央委員連勝文24日接受廣播節目專訪時直批，這種做法類似中共過去文革時批鬥人的行為，「聽起來誰比較像共產黨？」此外，對於民進黨副總統候選人賴清德主張他去上海與韓國瑜去中聯辦不一樣，連勝文則直呼「這哪裡不一樣？不都是共產黨嗎？」，批評民進黨雙重標準，根本是在愚民。

主持人朱學恒指出，民進黨在大選前還有最大的底牌，就是12月29日將舉辦的「護國保台，下架吳斯懷晚會」，連勝文反問「這樣聽起來誰比較像共產黨？」以前電視演大陸文革批鬥黑五類、動不動就拉去批鬥，「民進黨現在不就是這樣嗎？」

連勝文質疑，這算不算雙重標準？吳斯懷去大陸參加活動被罵狗血淋頭，但他去大陸時在很多場合也主張中華民國存在的事實，沒人稱讚他，過去他幫退休軍公教爭取權益，甚至幫很多現在罵他的長輩爭取權益，大家也覺得無所謂，「社會怎樣的標準我很好奇，只因為選舉對的變錯的，黑的可以變白的。」

此外，對於賴清德主張他去上海跟韓國瑜去中聯辦不一樣，連勝文更質疑「這哪裡不一樣？不都是共產黨嗎？」直呼像這就是兩套標準，不知道賴清德是在愚民還是愚弄自己，認為大家搞不清楚大陸官職，不然就表示他對大陸根本不了解，因為所有從台灣縣市首長去大陸，出來接待的一定會有統戰部的人，所有的官員都是共產黨，為何賴清德去見這些統戰官員，就是維護主權，韓國瑜去就變成是賣台，根本兩套標準。