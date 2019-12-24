韓國瑜缺席市長周年遭綠議員猛轟　葉匡時反酸：有機會質詢總統當選人

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

高雄市長韓國瑜就職屆滿周年，高雄市政府24日以「高雄新頁」為題召開記者會向市民報告，由代理市長職務的副市長葉匡時帶領市府團隊出席，不見主角韓國瑜，這也引來民進黨議員批評不僅送他「混、跑、推、騙、茫、罷」六字，也認為如此重要的記者會卻不願參加，直接請辭比較快。



▲高雄市副市長葉匡時。（圖／記者翁進忠攝）

▲高市議員林智鴻 。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜上任屆滿一周年，高市府召開記者會宣布30項新政成績，但民進黨高雄市議會黨團則不領情，不僅送韓「混、跑、推、騙、茫、罷」六個年度關鍵字，對於韓國瑜不回來參加記者會，市議員林智鴻更轟，雖然韓國瑜正請假，但身分還是高雄市長，如此重大的記者會，竟選擇缺席，不但再次證實「韓極混」，更是對自己成績心虛，寧願落跑也不願參加，根本是「市長失職週年記者會」。他說「韓市長沒有把高雄市民放心中，沒有苦民所苦，把高雄發大財當成他重大責任，直接請辭比較快。」

▲黃捷批市長就職記者會市長卻沒到 。（圖／市議員黃捷提供）

而時代力量議員黃捷也在臉書發表心情，「今天是第三屆高雄市長就職周年記者會，但是卻只看到三位副市長出席，完全不見韓國瑜蹤影。雖然韓國瑜無心市政已經不是新聞了，但他連撥個空回來參加記者會，面對面向市民說明他那介於有跟沒有之間的政績、面對面接受記者提問都不想，難道是韓國瑜深知自己已經被高雄市民看破手腳，所以完全放棄高雄了嗎？她怒轟「既然現在撥出都是空號，高雄市民會直接把總機停話，讓韓總機永遠斷線！」

▲高雄市長就職周年記者會 。（圖／記者翁進忠攝）

而副市長葉匡時則說，「我們過去這一年的政績講得非常的具體，所以如果民進黨的議員真的願意好好的、冷靜的、客觀的看一下這些指標，他應該不會這樣講話，所以我剛剛也提到了，其實民進黨議員應該要感謝我們市長，這一年讓他們曝光度增加這麼多，變成全國知名，所以他們應該要繼續的祝福我們市長能夠選上總統，因為如果市長選上總統，接下來會期的這些民進黨議員就會有機會來這個質詢總統當選人，我相信他們一定會希望。」

「時間對我們來說完全沒用！」