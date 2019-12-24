挺韓、罷韓有什麼意義？柯文哲：不如快樂吃香腸、看電音趴

記者陳家祥／台北報導

基進黨近來不斷攻擊台灣民眾黨以及主席台北市長柯文哲，質疑柯和民眾黨缺席罷韓活動，但卻舉辦電音Party活動造勢。對此，柯文哲反酸，政治上為什麼一定要藍綠對立？大家就快快樂不是很好嗎？想不通，「吃個香腸看電音趴不是很快樂嗎？為什麼一定要去挺韓、罷韓，大家臉紅脖子粗，這麼痛苦」。

基進黨近來批評柯文哲沒有表態支持蔡英文，還惡意針對陳菊，質疑他是要謀取國民黨總統候選人韓國瑜崩盤後，藍營的新共主地位？柯文哲表示，還是那句話，「心情好就跟他們鬥嘴，心情不好、今天生病，所以不想回應」，接著不忘再補一句，「我聽起來這就是側翼」。

另外，基進黨還批評柯文哲「扯後腿」的立委提名策略，會讓如今已經拚到跟蔣萬安差距剩0.8%的吳怡農落選，要柯要對他負責。對此，柯反問，「他真的只差到0.8？」、「有可能？」

至於基進黨質疑沒有出席罷韓遊行，但卻辦電音趴造勢？柯文哲反酸，政治上為什麼一定要藍綠對立？大家就快快樂不是很好嗎？想不通，「吃個香腸看電音趴不是很快樂嗎？為什麼一定要去挺韓、罷韓，大家臉紅脖子粗，這麼痛苦」。

柯文哲說，挺韓、罷韓遊行除了給那些選舉周邊產業賺一點錢外，我都不曉得有什麼意義，「浪費國家的錢」。

而日前韓國瑜一張親吻嬰兒頭部的照片，引發各界批評，質疑此舉會危及抵抗力不足的嬰兒，恐造成永久性傷害；沒想到，韓粉也找到方法反擊，將總統蔡英文抱大聯盟旅美好手陳偉殷兒子的照片給檢舉下架。柯文哲說，「各位全國同胞，在忍耐二十天就結束了」。

▲柯文哲受訪。（圖／記者陳家祥攝）