　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

俄羅斯「極音速武器」全球第一！　普丁：超越美國史上首見

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼ 俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）24日與高階軍官會面。（圖／路透）

▲普丁24日坦言，回首冷戰時期，蘇聯在原子彈的設計與建造戰略轟炸機、洲際彈道飛彈等方面都落後於美國。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）24日與高階軍官會面時表示，俄羅斯在研發新武器的領域擁有極大優勢，如今已成為世界第一，成為全球唯一部署極音速武器（hypersonic weapons）的國家，超越美國，「現在，換成他們要試著趕上我們的腳步了，這在近代史上前所未見，現在沒有任何一國擁有極音速武器，具洲際射程範圍的極音速武器就更不用說了。」

▲俄羅斯去年12月試射新型先鋒飛彈系統，成功命中6000公里之外的目標。（圖／路透）

美聯社報導，美國國防部及軍方近年來致力於研發極音速武器，部分其他國家同樣在此領域積極發展，但現階段仍未投入使用；根據美國國防部長艾斯培（Mark Esper）今年8月的說法，極音速武器是軍方發展新遠程射擊能力的首要任務，但以現階段情況來看，仍需要幾年的時間才能擁有這種武器。「極音速」（hypersonic）是指速度比超音速（supersonic）還要高出許多的狀態。

放眼俄羅斯，普丁2018年3月發表國情咨文時，首次提到「先鋒」（Avangard）極音速飛彈系統及「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈等超級武器，並於2018年12月親自監督「先鋒」飛彈系統試射，當時順利命中6000公里外的目標物。

▲先鋒飛彈系統不但擁有洲際打擊能力，速度高達音速的20倍，且能改變路線方向及飛行高度，避開敵方的任何反制手段。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

時隔一年多，普丁24日表示，匕首極音速飛彈已於去年開始投入使用，而先鋒極音速滑翔飛行器也將於本月開始服役，「這是未來的武器，可突破現有及未來的飛彈防禦系統。」報導指出，匕首極音速飛彈具備攻擊地面目標及海軍船隻的能力，飛行速度是音速的10倍，射程超過2000公里，可攜帶核彈頭或常規彈頭。

普丁進一步提到，北約部隊已在俄羅斯西部邊境集結，且美國也在今年退出1987年簽署的《中程飛彈條約》（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty），這些都是嚴重的安全威脅，所以俄羅斯必須擁有全世界最好的武器，「這並不是一場能夠玩到平手的棋局，我們的技術必須要更好，我們可以在關鍵領域實現此一目標，而且我們做得到。」

►普丁親督射！20馬赫「先鋒」高超音速飛彈　命中6000Km外目標
►美國承認「高超音速武器」落後俄羅斯　必須克服戰力失衡問題

ET快訊
政見會／貪汙每天含豬膽…韓國瑜18大金句一次看！
快訊／宜蘭拆解2千噸幽靈船　潛水員水下切割「詭異失蹤」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

俄羅斯「極音速武器」全球第一！　普丁：超越美國史上首見

晉陞探空火箭「飛鼠一號」上架待命　主打100%全部台灣製

台東達仁「飛鼠一號」火箭上架　26日邀居民參觀化解誤會

快訊／俄Mi-8直升機「起飛失敗」迫降3傷　已知機上有29人

殲滅模擬來犯之敵　CM11戰車砲精準命中目標

嚴德發：中共肆意破壞臺海和平　國軍不求戰但不畏戰

戰術繩索翻越2層樓高貨櫃　特指部核心職能競賽提升戰力

搭載F-35B！日本決心改造「出雲號」變真航母　通過史上最高防衛預算

蘇-57戰機還沒服役就「首墜黑龍江畔」　初判尾翼控制系統故障

俄羅斯「蘇愷-57」墜毀黑盒子失蹤　飛行員彈跳求生…直升機秒救援

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

柯佳嬿拍《想見你》很辛苦　一刷網友留言..全是「許光漢好帥」XDD

吃飽秒「躺下」是減肥大忌！散步可減少熱量吸收、罹癌機率

載著病患！救護車遭「攔腰猛撞」　翻覆滑行...肇男嚇：沒聽到鳴笛

炎亞綸認了！「《浪費》和我有關係」　澄清飛輪海車禍現場：我都不在

百工職魂-愛是一道光！所有星戰迷都想擁有的優雅武器：光劍《馬可多本部》Lightsaber Maker

俄羅斯「極音速武器」全球第一！　普丁：超越美國史上首見

晉陞探空火箭「飛鼠一號」上架待命　主打100%全部台灣製

台東達仁「飛鼠一號」火箭上架　26日邀居民參觀化解誤會

快訊／俄Mi-8直升機「起飛失敗」迫降3傷　已知機上有29人

殲滅模擬來犯之敵　CM11戰車砲精準命中目標

嚴德發：中共肆意破壞臺海和平　國軍不求戰但不畏戰

戰術繩索翻越2層樓高貨櫃　特指部核心職能競賽提升戰力

搭載F-35B！日本決心改造「出雲號」變真航母　通過史上最高防衛預算

蘇-57戰機還沒服役就「首墜黑龍江畔」　初判尾翼控制系統故障

俄羅斯「蘇愷-57」墜毀黑盒子失蹤　飛行員彈跳求生…直升機秒救援

HBL／他們是親戚　尹湘雲：陳力生別叫我阿姨！

許毓仁爆陸資滲透國發基金　批民進黨推反滲透法自打臉

「最希望抓共諜的就是我！」　郭台銘7點澄清從未反對《反滲透法》

華聞快遞／突出「對台創新」！福建自貿試驗區再推32項制度創新成果

南港「海洋冰雪城」平安夜登場！燈光秀、特色貨櫃必拍　再揪另一半浪漫滑冰

遠見／培養人與制度　接班不是「傳錢」

加濕器殺菌劑釀百死！16歲學生妹嚴重掉髮全身發炎　狂跑醫院10年難求償

謝金晶北海道全裸泡湯　鬆到一半突被喊名字...她一看當場傻眼

NCC通過寵物頻道「PET CLUB TV」 ！駁「東風國際台頻道」申設

這台Porsche 935賽車很安靜！636匹電動馬達改裝合法上路沒問題

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

軍武熱門新聞

搭載F-35B！日本決心改造出雲號變真航母

CM11戰車砲精準命中目標

俄蘇-57首墜黑龍江畔原因曝光

嚴德發：中共肆意破壞臺海和平

「飛鼠一號」上架　邀請在地居民參觀

特指部戰術繩索翻越2層樓高貨櫃

普丁：極音速武器「超美」史上首見

F-16少校飛行員親解飛行操作奧秘

俄羅斯「蘇愷-57」墜毀黑盒子失蹤　飛行員彈跳求生

北京夜空現神秘雲彩　網：試射巨浪-3

即／俄Mi-8直升機起飛失敗迫降3傷

探空火箭「飛鼠一號」上發射平台

烏克蘭批准中國買下空軍「動力沙皇」

李作成上任中國聯合參謀部參謀長

更多熱門

相關新聞

即／俄Mi-8直升機起飛失敗迫降3傷

即／俄Mi-8直升機起飛失敗迫降3傷

俄羅斯衛星通訊社最新消息指出，俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克（Krasnoyarsk）地區一架載有29人的Mi-8直升機起飛失敗，最終緊急迫降於Baykit農村地區。根據緊急應變部門的說法，這起事件造成至少3人受傷；據了解，傷者為機長與2名乘客。

美軍4架偵察機同時監視朝鮮半島

美軍4架偵察機同時監視朝鮮半島

國軍「聯兵營」會是下一個「西普連」？

國軍「聯兵營」會是下一個「西普連」？

美全球重新部署抗中俄「擬撤西非」

美全球重新部署抗中俄「擬撤西非」

搭載F-35B！日本決心改造出雲號變真航母

搭載F-35B！日本決心改造出雲號變真航母

關鍵字：

普丁Vladimir Putin俄羅斯極音速武器先鋒匕首中程飛彈條約軍武國際軍武

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

演講長壽秘訣！保健品公司老闆當場猝死台上

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

走失1年回家　主人養其他狗不要牠

雪碧當小三「秘密生子」！精主是「3個孩子人夫」

陳綺貞忠孝東路上「勾脖喇舌新歡」整整49秒

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

女醫生慘遭割喉放血…平安夜魂斷診間！

快訊／陳綺貞錯愕新歡「已婚有小孩」公司回應了

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

擁熟女日本泡溫泉　百億科技富豪偷情直擊

殺少女逃死　謝祖武狂譙35字推爆

謝和弦私訊「好騷」　T妹羞回：很愛很愛你

暴跌剩13°C夏→冬大變天！圖看跨年天氣

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

更多

最夯影音

更多
汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」
小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面