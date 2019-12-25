俄羅斯「極音速武器」全球第一！　普丁：超越美國史上首見

▲普丁24日坦言，回首冷戰時期，蘇聯在原子彈的設計與建造戰略轟炸機、洲際彈道飛彈等方面都落後於美國。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）24日與高階軍官會面時表示，俄羅斯在研發新武器的領域擁有極大優勢，如今已成為世界第一，成為全球唯一部署極音速武器（hypersonic weapons）的國家，超越美國，「現在，換成他們要試著趕上我們的腳步了，這在近代史上前所未見，現在沒有任何一國擁有極音速武器，具洲際射程範圍的極音速武器就更不用說了。」

▲俄羅斯去年12月試射新型先鋒飛彈系統，成功命中6000公里之外的目標。（圖／路透）

美聯社報導，美國國防部及軍方近年來致力於研發極音速武器，部分其他國家同樣在此領域積極發展，但現階段仍未投入使用；根據美國國防部長艾斯培（Mark Esper）今年8月的說法，極音速武器是軍方發展新遠程射擊能力的首要任務，但以現階段情況來看，仍需要幾年的時間才能擁有這種武器。「極音速」（hypersonic）是指速度比超音速（supersonic）還要高出許多的狀態。

放眼俄羅斯，普丁2018年3月發表國情咨文時，首次提到「先鋒」（Avangard）極音速飛彈系統及「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈等超級武器，並於2018年12月親自監督「先鋒」飛彈系統試射，當時順利命中6000公里外的目標物。

▲先鋒飛彈系統不但擁有洲際打擊能力，速度高達音速的20倍，且能改變路線方向及飛行高度，避開敵方的任何反制手段。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

時隔一年多，普丁24日表示，匕首極音速飛彈已於去年開始投入使用，而先鋒極音速滑翔飛行器也將於本月開始服役，「這是未來的武器，可突破現有及未來的飛彈防禦系統。」報導指出，匕首極音速飛彈具備攻擊地面目標及海軍船隻的能力，飛行速度是音速的10倍，射程超過2000公里，可攜帶核彈頭或常規彈頭。

普丁進一步提到，北約部隊已在俄羅斯西部邊境集結，且美國也在今年退出1987年簽署的《中程飛彈條約》（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty），這些都是嚴重的安全威脅，所以俄羅斯必須擁有全世界最好的武器，「這並不是一場能夠玩到平手的棋局，我們的技術必須要更好，我們可以在關鍵領域實現此一目標，而且我們做得到。」

►普丁親督射！20馬赫「先鋒」高超音速飛彈 命中6000Km外目標

►美國承認「高超音速武器」落後俄羅斯 必須克服戰力失衡問題